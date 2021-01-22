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"Пищевая моль" может стать причиной дерматита, конъюктивита и астмы. Как бороться с проникшим в дом вредителем

19:00, 02.04.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Южная амбарная огнёвка или как ее еще называют "пищевая моль", может вызвать различные заболевания: дерматит, аллергию, конъюктивит, бронхиальную астму. Опасен как контакт с этим насекомым, так и продукты, в которых оно завелось. Чаще всего огневка селится в крупах и сладостях. В Роспотребнадзоре рассказали, как защитить свой дом от этого вредителя.

&quot;Пищевая моль&quot; может стать причиной дерматита, конъюктивита и астмы. Как бороться с проникшим в дом вредителем
Фото: Роспотребнадзор

Пищевой молью называют разные виды вредителей, например, южную амбарную огнёвку. Эти насекомые любят тепло, поэтому часто селятся в хранилищах, мукомольных предприятиях, хлебокомбинатах и пивных заводах, кондитерских фабриках, жилых домах, сообщают в Роспотребнадзоре.

Огневка уничтожает зерновые запасы, кондитерские изделия (особенно шоколадные конфеты и пряности), а также семена подсолнечника, орехи, сушёные овощи и фрукты, лекарственное сырье - список можно продолжить. Гусеницы засоряют продукты своими выделениями, распространяют болезнетворные бактерии и другие патогенные организмы. Именно гусеницы наносят основной вред хозяйственной деятельности человека, так как бабочки не питаются и редко летят на свет. Продолжительность жизни взрослой особи  - от 6 до 19 дней.

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И гусеницы (личинки), и бабочки (имаго) огнёвки могут спровоцировать ринит, конъюнктивит, аллергии, дерматиты и различные бронхолегочные заболевания как в результате соприкосновения с этими насекомыми, так и при контакте с продуктами их жизнедеятельности. Аллергиечские реакции также могут быть триггерами при формировании бронхиальной астмы, аллергодерматозов, ангионевротических отёков и прочих заболеваний. Источниками аллергенов могут быть не только взрослые особи и личинки огнёвки, но и её куколки.

Как бороться с "пищевой молью":

  • Если вы обнаружили огневку в доме или в квартире, необходимо для начала проверить все продукты;
  • Затем все заражённые продукты следует сначала по возможности проморозить, а затем выбросить;
  • В тех местах, где вы нашли бабочек и гусениц, необходимо провести тщательную уборку: все промыть с мылом, проветрить и просушить;
  • Помните, что для борьбы с огневкой можно использовать только зарегистрированные липкие ловушки с феромонами, предназначенные для устранения так называемой «пищевой моли».
  • Не приобретайте впрок и не храните продукты в больших количествах, особенно крупы, сахар, муку, кондитерские и макаронные изделия.

© Доктор Питер

Рубрики: Общество

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