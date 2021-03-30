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На ремонт и оборудование поликлиник Петербурга потратят 21 млрд рублей и 4 года

19:55, 30.03.2021 / Верcия для печати / 1 комментарий

В Петербурге начинается реализация программы модернизации первичного звена, сообщает комитет по здравоохранению. До 2025 года планируется сделать ремонт в поликлиниках, закупить новое оборудование, перевести на "бережливый" формат те поликлиники, что еще не переведены на него. На это выделено 21 млрд рублей.

На ремонт и оборудование поликлиник Петербурга потратят 21 млрд рублей и 4 года
Фото: pixabay.com

Программа модернизации заключается в том, чтобы создать современные условия оказания/получения медицинской амбулаторной помощи. Предполагается, что в Петербурге для этого отремонтируют поликлиники, переоснастят их новым оборудованием, справятся с кадровым дефицитом и с помощью цифровизации сделают их «бережливыми».

Как сообщает комитет по здравоохранению, на все это запланировано в общей сложности 21 млрд рублей - до 2025 года. 48% этой суммы поступит из федерального бюджета, 52% - из городского. На 2021 год заложено 3,8 млрд рублей, из них 1,8 млрд – федеральные средства. 

На 3,8 млрд рублей обещают капитально отремонтировать 78 поликлиник: 11 - Приморского района, 10 – Пушкинского, 9 – Невского,  7 – Кировского, 7 – Фрунзенского, 6 – Василеостровского, 6 – Красносельского, 4 – Красногвардейского, 4 – Московского, 4 – Петроградского, 3 – Адмиралтейского, по одной - в Калининском, Выборгском, Колпинском, Петродворцовом и Кронштадтском районах.

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В районные медучреждения закупят новое рентгенологическое и ультразвуковое оборудование, оборудование для эндоскопической диагностики, отделений функциональной диагностики. К закупке запланированы: компьютерный томограф (КТ), два магнитнорезонансных томографа (МРТ), 22 маммографа, 55 аппаратов ультразвуковой диагностики, 89 электрокардиографов и т.д.

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А к 2025 году предполагается, что благодаря программе модернизации первичного звена:

- укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях увеличится с сегодняшних 69,3% до 95%, а среднего медицинского персонала - с 57,4% до 95%. То есть, число врачей государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, увеличится на 5,9% - до 18689 человек, число медицинских работников со средним профессиональным образованием - на 34,5% - до 24806 человек;

- число посещений пациентов медицинскими работниками на дому увеличиться на 52,8 процента;

- в поликлиниках останется лишь 10% устаревшего оборудования (срок эксплуатации свыше 10 лет) в сравнении с сегодняшними 32,4%;

- доступность дорогостоящих диагностических исследований увеличится в два раза и сократиться время их ожидания до 14 дней;

- не менее 90% перенесших инсульт, инфаркт и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах будут обеспечены бесплатными лекарственными препаратами;

- доля зданий поликлиник, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта должна уменьшиться с 15 процентов до 3 процентов.

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© Доктор Питер

Рубрики: Медицинская власть

1 комментарий Оставить комментарий

А где строительство и открытие новых поликлиник в замечательных высокоархитектурных шедеврах Пушкинского, Невского, Московского, Василеостровского и прочих районов?!
Что-то там шаговая доступность, что-то там в радиусе 1.9 км должно быть амбулаторное звено, нет?!

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