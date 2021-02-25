В Петербурге от укуса клещей пострадали два человека. Они привезли их с юга России

В Петербурге два человека обратились за помощью после укуса клещей. Оба отдыхали на юге и привезли клещей оттуда. Пока случаев заражения инфекциями от клещей в городе не зарегистрировано, но сезон не за горами. Прививку от клещевого энцефалита уже успели сделать почти 7 тысяч человек.

С начала сезона в Петербурге уже два человека обратились в медучреждения города с жалобами на присосавшихся клещей. В обоих случаях насекомые были не местные. Петербуржцы привезли их с отдыха в Крыму, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Петербурга. Ранее Боткинская больница сообщала о пациентке, которая привезла инфицированного боррелиями клеща из Сочи. К счастью, инфицирования не случилось.

В этом году пока случаев заболевания клещевым энцефалитом и других инфекций, передающихся клещами, на территории Санкт-Петербурга не зарегистрировано, сообщает Роспотребнадзор.

Горожане готовятся к сезону. В Петербурге по данным на 21 марта привиты против клещевого энцефалита 6796 человека, в том числе 2293 ребенка до 17 лет.

"Следует запомнить, что завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию. Интервал между вакцинациями от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и клещевого энцефалита - один месяц", - напоминают в ведомстве.

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В Санкт-Петербурге эндемичными в отношении клещевого вирусного энцефалита остаются 6 районов: Колпинский, Красносельский, Курортный, Петродворцовый, Приморский, Пушкинский, уточнили в Роспотребнадзоре.

В 2020 году в медицинские организации Санкт-Петербурга обратилось 14 138 человек, в том числе 2 776 детей до 17 лет. Зарегистрировано 35 случаев клещевого вирусного энцефалита, в том числе 5 среди детей до 14 лет. Летальных случаев от клещевого вирусного энцефалита в 2020 году не зарегистрировано. Подтверждено 163 случая клещевого боррелиоза, в том числе 36 у детей до 14 лет.

© Доктор Питер