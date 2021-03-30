Как победить лень? Рекомендации от врача-психиатра

Постоянное нежелание что-либо делать может возникать в результате как физиологических, так и ментальных проблем, пояснил психиатр Евгений Фомин. Иногда мы ленимся по очевидной причине - организм устал, ему нужен отдых. Но бывают случаи, когда человеку необходима помощь специалиста.

"Лень в глобальном контексте – это недоверие человека к себе, отсутствие веры, что он сможет выполнить поставленную задачу. Это некая обесценивающая личная глубинная установка, которая не дает уверенности и сил, чтобы выполнить поставленную задачу", – объяснил психиатр Евгений Фомин в интервью радио Sputnik.

Если организм устал и поэтому ленится, то здесь ответ очевиден - ему нужен отдых, постарайтесь меньше нагружать себя, а в идеале лучше вообще уехать в отпуск. Но если лень связана не с физической усталостью, а с ментальными проблемами, то здесь отпуск уже не поможет.

"Пациент может нуждаться в помощи специалиста. Здесь несколько вариантов: либо он идет на психотропную терапию к психиатру и начинает принимать препараты, либо - к психотерапевту или психологу, которые помогут разобраться с ситуацией".

Врач также добавил, что помощь специалиста необходима, когда человек неверно оценивает свои силы начинает думать, что не справится с ситуацией, из-за чего у него появляются "идеи катастрофизации".