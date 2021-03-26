Когда кружится голова и шатает: невролог указал на опасные симптомы

Чувствовать легкое головокружение, когда резко встаешь, например, со стула - это нормально. Но есть ситуации, когда головокружение должно заставить человека задуматься и отправиться к врачу, чтобы выяснить причины своего состояния. Иногда они могут быть очень опасными, заявил врач-невролог.

Головокружение может говорить о самых разных сбоях в организме. Нужно различать, как оно проявляется. О легком головокружении беспокоиться не стоит. Если вы сидите или лежите, а затем резко встаете, почувствовать легкое пошатывание, неустойчивость - нормальное явление. Об этом рассказал радио Sputnik невролог Александр Будик. По его словам, когда человек резко встает, кровь просто не успевает "дойти" к голове. Сердцу нужно время, чтобы докачать ее.

"Такое состояние – ортостатическая гипотензия. Пока внутренняя система организма настраивается на изменение положения, человек может чувствовать легкое пошатывание, покачивание", – отметил Будик.

Гораздо опаснее такой симптом, как ощущение вращения в голове. Он может свидетельствовать о проблемах с вестибулярным аппаратом и возможной патологии. Мозг перестает правильно воспринимать информацию и поэтому возникает головокружение-вращение. В этом случае обязательно стоит обратиться к неврологу, рекомендует врач.

О самых опасных состояниях, когда кружится голова, можно говорить, если они сопровождаются повышением температуры, головной болью, тошнотой, рвтой, нарушением работы рук или ног, слабостью. В этом случае срочно требуется помощь врачей.

"Какое-то длительное головокружение, если человек видит, что лицо его как-то перекосилось, какая-то асимметрия возникла, эти симптомы должны быть расценены как угрожающие, необходимо посетить невролога", – добавил Будик.

Как правило, при интенсивном головокружении человеку сразу нужно вызывать скорую, подчеркнул эксперт.