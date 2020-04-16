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Спорт не поможет исправить домашнего насильника. Психолог развенчал миф о пользе физических нагрузок для избавления от гнева

18:50, 29.03.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Спорт не помогает избавиться от негативных эмоций - недостаточно побить грушу или попинать мяч, чтобы гнев исчез, уверен психолог Юрий Ефимов. Спорт может помочь только детям, так как их агрессивное поведение еще можно скорректировать.

Спорт не поможет исправить домашнего насильника. Психолог развенчал миф о пользе физических нагрузок для избавления от гнева
Фото: pixabay.com

Если отдать агрессивного ребенка в спортивную секцию, то регулярные занятия помогут скорректировать его поведение, объясняет психолог Юрий Ефимов. Со взрослыми все иначе. Если человек не может контролировать себя, никакие физические нагрузки не помогут.

"Агрессию и домашнее насилие стоит рассматривать как неспособность личности сдерживать свои негативные эмоции, то есть это сбой во внутренних "индивидуальных настройках". Это, в свою очередь, действует разрушительно на психику, вследствие чего появляется желание вымещать агрессию на своих близких", – сказал психолог в интервью радио Sputnik.

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Если взрослый человек раздражается по любому поводу, начинает распускать руки, то ему поможет только психотерапия.

"Необходимо понять, из-за чего человек испытывает агрессию, как он ее "утилизирует", почему он считает, что может ударить ребенка или женщину. Разобраться в этом смогут только специалисты", – объяснил Юрий Ефимов.

Нужно начать с психотерапевта. Специалист проанализирует состояние пациента, определит, есть ли какая-то патология, и в случае необходимости направит его к психиатру. 

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Члены семьи должны помочь мотивировать человека обратиться за помощью к специалисту.

Рубрики: Психотерапия

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