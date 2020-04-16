Спорт не поможет исправить домашнего насильника. Психолог развенчал миф о пользе физических нагрузок для избавления от гнева

Спорт не помогает избавиться от негативных эмоций - недостаточно побить грушу или попинать мяч, чтобы гнев исчез, уверен психолог Юрий Ефимов. Спорт может помочь только детям, так как их агрессивное поведение еще можно скорректировать.

Если отдать агрессивного ребенка в спортивную секцию, то регулярные занятия помогут скорректировать его поведение, объясняет психолог Юрий Ефимов. Со взрослыми все иначе. Если человек не может контролировать себя, никакие физические нагрузки не помогут.

"Агрессию и домашнее насилие стоит рассматривать как неспособность личности сдерживать свои негативные эмоции, то есть это сбой во внутренних "индивидуальных настройках". Это, в свою очередь, действует разрушительно на психику, вследствие чего появляется желание вымещать агрессию на своих близких", – сказал психолог в интервью радио Sputnik.

Если взрослый человек раздражается по любому поводу, начинает распускать руки, то ему поможет только психотерапия.

"Необходимо понять, из-за чего человек испытывает агрессию, как он ее "утилизирует", почему он считает, что может ударить ребенка или женщину. Разобраться в этом смогут только специалисты", – объяснил Юрий Ефимов.

Нужно начать с психотерапевта. Специалист проанализирует состояние пациента, определит, есть ли какая-то патология, и в случае необходимости направит его к психиатру.

Члены семьи должны помочь мотивировать человека обратиться за помощью к специалисту.