За смертельный препарат для похудения - штраф 2,7 млн евро. Поставлена точка в громком деле фармацевтов во Франции

Вынесен вердикт по громкому судебному делу против фармацевтической компании. Его ждали больше десяти лет. Французскую фармкомпанию Servier признали виновной в сокрытии опасных побочных эффектов у препарата для контроля веса, из-за которых погибли несколько сотен человек. Бывший топ-менеджер Servier Жан-Филипп Сета получил четыре года условно, а компания выплатит почти 3 млн евро штрафа.

В Париже фармацевтическую компанию Servier суд признал виновной в обмане при отягчающих обстоятельствах, мошенничестве и непредумышленных убийствах, пишет газета Le Figaro.

Скандальный судебный процесс длился несколько лет. Компания производила препарат для диабетиков Mediator, позволяющее им контролировать свой вес и снижать уровень холестерина. Действующее вещество «Медиатора» — бенфлюорекса — амфетаминоподобное, которое как раз дает эффект похудения - снижает аппетит и создает хорошее настроение. Его стали назначать всем, кто хочет похудеть,и тогда выяснилось, что оно вызывает тяжелые побочные эффекты, в том числе такие тяжелые, как повреждение сердечных клапанов и легочную гипертензию.

Препарат связывают со смертью по меньшей мере 500 человек, но по данным независимых исследований, реальное число жертв может быть в несколько раз больше. Лекарство производили и назначали пациентам во Франции вплоть до 2009 года, хотя в других европейских странах оно было изъято из оборота на несколько лет раньше.

После громкого скандала Servier согласилась выплатить компенсации пострадавшим на общую сумму в 132 млн евро. Но пациенты решили довести дело до суда. Гражданские иски к компании подали около 6,5 тыс. человек. Сторона обвинения запрашивала наказание для компании в 10 млн евро за то, что она сознательно скрывала побочные свойства препарата. В суде отметили, что мошенничество было совершено «в беспрецедентном за последние 14 лет» размере.

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Компания Servier, производившая препарат для похудения Mediator, оштрафована на 2,7 млн евро, бывший топ-менеджер Servier Жан-Филипп Сета получил четыре года условно, а французский регулятор - Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM) выплатит штраф в размере 303 тысяч за «проваленную миссию» по недопущению на рынок препаратов, которые могут быть опасны для здоровья.