Растительное - для салатов. Какое масло полезнее для жарки, разъяснила диетолог

Для жарки мы привыкли использовать растительные масла - чаще всего, подсолнечное. Но оно считается не самым полезным. Врач-диетолог назвала несправедливо забытым топленое масло, а также сливочное. Она объяснила, почему жарить на них лучше, чем на растительном.

Сливочное и особенно топленое масла не стоит списывать со счетов, когда вы выбираете, на чем лучше жарить. Это объясняется большей устойчивостью этих продуктов к воздействию температуры и меньшим риском появления свободных радикалов. Их образование связано с развитием различных заболеваний.

"Наиболее полезным будет топленое масло, нежели сливочное", - отметила Инна Кононенко, врач-диетолог, кандидат медицинских наук, передает "Пятый канал, Она добавила, что в топлёном масле больше витаминов и микроэлементов.

Растительные масла следует использовать только для заправки салатов, рекомендует врач. Важно, чтобы это были именно нерафинированные продукты первого холодного отжима.

Подсолнечное и оливковое не должны быть единственными растительными маслами в вашем рационе. Специалист отметила пользу ореховых масел, которые менее популярны того же оливкового масла, однако содержат дополнительно омега-9 жирные кислоты, связанные с профилактикой онкологии.

Также стоит добавлять в пищу полезные кунжутное, льняное, масло виноградной косточки и рапсовое.

Любые масла не стоит долго хранить, особенно растительные. То же подсолнечное очень сильно подвержено процессу окисления.