Растительное - для салатов. Какое масло полезнее для жарки, разъяснила диетолог

Растительное - для салатов. Какое масло полезнее для жарки, разъяснила диетолог11:45, 28.03.2021 / Верcия для печати / 1 комментарий
Для жарки мы привыкли использовать растительные масла - чаще всего, подсолнечное. Но оно считается не самым полезным. Врач-диетолог назвала несправедливо забытым топленое масло, а также сливочное. Она объяснила, почему жарить на них лучше, чем на растительном.
Сливочное и особенно топленое масла не стоит списывать со счетов, когда вы выбираете, на чем лучше жарить. Это объясняется большей устойчивостью этих продуктов к воздействию температуры и меньшим риском появления свободных радикалов. Их образование связано с развитием различных заболеваний.
"Наиболее полезным будет топленое масло, нежели сливочное", - отметила Инна Кононенко, врач-диетолог, кандидат медицинских наук, передает "Пятый канал, Она добавила, что в топлёном масле больше витаминов и микроэлементов.
Растительные масла следует использовать только для заправки салатов, рекомендует врач. Важно, чтобы это были именно нерафинированные продукты первого холодного отжима.
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Подсолнечное и оливковое не должны быть единственными растительными маслами в вашем рационе. Специалист отметила пользу ореховых масел, которые менее популярны того же оливкового масла, однако содержат дополнительно омега-9 жирные кислоты, связанные с профилактикой онкологии.
Также стоит добавлять в пищу полезные кунжутное, льняное, масло виноградной косточки и рапсовое.
Любые масла не стоит долго хранить, особенно растительные. То же подсолнечное очень сильно подвержено процессу окисления.
1 комментарий Оставить комментарий
Рапсовое масло пусть употребляет тот, кто советует. У меня с детства в памяти жив репортаж о проблемах со здоровьем в испанских бедных семьях, которые из-за нищеты использовали рапсовое масло.