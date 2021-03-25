Двойное заражение коронавирусом возможно. Вирусолог оценил вероятные последствия

Сообщения о новых штаммах коронавируса появляются все чаще, многих волнует вопрос - могут ли в организме одного человека уживаться сразу несколько разновидностей вируса, как это повлияет на течение болезни, и поможет ли вакцинация? Вирусолог Центра им.Гамалеи Александр Бутенко дает ответ.

У одного человека могут обнаружить одновременно несколько разных вариантов коронавируса, изменившихся генетически. Это научный факт, говорит эксперт.

"Это связано с тем, что у вируса сегментированный геном, и там происходят мутации, быстрые изменения генетической структуры. Такие вещи наблюдаются также при ВИЧ-инфекции и некоторых других заболеваниях. Это называется изменчивость или эволюция вируса", – пояснил вирусолог.

По его словам, новые варианты коронавируса выявляются не только потому, что происходят мутации SARS-CoV-2, но и из-за его интенсивного изучения и все новых исследований.

Правда, точных данных, как разновидности возбудителя COVID-19, одновременно оказавшись в организме человека, могут повлиять на течение заболевания и эффективность вакцинации, пока нет, признает вирусолог.

"Никто не может сказать сейчас, влияет ли это на тяжесть заболевания и может ли это отразиться на эффективности вакцинации людей препаратом, который был приготовлен из штаммов 2019 года. Пока это вопрос открытый", – сказал Александр Бутенко в интервью радио Sputnik.