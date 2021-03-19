Врач назвала главную мышцу молодости. Как ее прокачать

Женщины часто прилагают невероятные усилия, чтобы сохранить красоту и молодость. Но достаточно вплотную заняться всего одной мышцей в теле, чтобы уже выглядеть младше своего возраста. Это утверждает терапевт, психотерапевт и иглотерапевт Елена Пантелеева.

- Подкожная мышца шеи - платизма - главная мышца молодости, - убеждена Елена Пантелеева. - Тонкая и широкая, она покрывает шею спереди и с боков двумя тонкими мышечными "платками", сглаживая все ее неровности. Состояние платизмы определяет дряблость кожи шеи и наличие горизонтальных морщин. Их называют еще «кольца Венеры».

От этой мышцы зависит, поплывет ли у вас овал лица или останется четким, появятся ли второй подбородок, "брыли", "индюшачья шкурка" - вялый провис кожи под подбородком, и даже опущение уголков рта не обходится без нее. Но и это не все, отмечает врач.

- Самая большая проблема у возрастных женщин - расщепление платизмы и провисание ее двумя лоскутьями по бокам. Или еще чаще – образование грубых вертикальных тяжей, которые обезображивают некогда идеальные молодые шейки, - говорит доктор Пантелеева, - Все дело в том, что платизма имеет свои особенности и поэтому очень уязвима и подвержена серьезным изменениям. По строению она плоская и тонкая, не крепится к костям и над ней слишком тонкая жировая ткань - поэтому морщины могут формироваться очень быстро.

Платизма вплетается по всему периметру нижней части лица в его мышцы. Она предрасположена к спазму, который усиливается тягами от мышц груди и живота, с которыми она связана фасциями (соединительными оболочками, покрывающими органы, сосуды, нервы и образующими футляры для мышц). И поэтому сама платизма, в свою очередь, буквально «стягивает» лицо вниз, особенно уголки рта и область брылей.

- Другая ее особенность: есть люди, у кого изначально эта мышца не является единым пластом. Она распадается на отдельные пучки, которые со временем перерождаются без достаточного питания в соединительную ткань. И мы имеем некрасивые тяжи - "канаты", - отмечает врач.

Она дала рекомендации, как сохранить мышцу красоты и даже ее восстановить.

- В первую очередь, особенно для молодых, важно следить за осанкой. Держать, по-возможности, голову прямо. Научиться спать в правильной позе, следить за недовольной мимикой, не перенапрягать платизму во время занятий спортом и при поднятии веса, - рекомендует Елена Пантелеева. - Важно использовать уходовые средства для зоны шеи и декольте по полноценному плану: маски, пилинги, очищение, увлажнение. Отлично поможет аппликатор в виде игольчатого валика. Он оживит мышцы, снимет их спазм и улучшит кровообращение. Хорошо работает вакуумный массаж банками зоны шеи и декольте. Но больше всего дадут эффект специальные упражнения на платизму. Наша задача - аккуратно ее вытянуть, ослабить спазм, и предупредить расслоение мышцы. Также определенными техниками можно расслабить тяжи на шее и жевательные мышцы лица, от которых тоже идет напряжение к платизме.

Главное, утверждает доктор в свои почти 60 лет, не сдаваться возрасту и работать по выверенному минимуму, но регулярно, и все получится.

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