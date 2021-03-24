Сушите сухари. Почему лучше не есть булки "прямо из печи", объяснила диетолог

Сушите сухари. Почему лучше не есть булки "прямо из печи", объяснила диетолог16:55, 24.03.2021 / Верcия для печати / 1 комментарий
Свежий хлеб плохо переваривается и обладает высокой кислотностью, говорит врач-диетолог Мария Черняева, поэтому от него лучше отказаться. Особенно это касается тех, кто страдает от заболеваний ЖКТ. Ощущения от поедания свежего хлеба доктор назвала "наркотическими". Эксперт рассказала, сколько должен полежать свежий хлеб, прежде чем станет безопасным для желудка.
Считается, что свежий хлеб обладает большей кислотностью и плохо переваривается, поэтому при заболеваниях органов ЖКТ лучше есть хлеб, который испекли минимум 8 часов назад. Для предупреждения обострений хронических заболеваний, например, гастрита или язвенной болезни, подойдет и "вчерашний" хлеб, рассказала врач-диетолог Мария Черняева в интервью радио Sputnik.
Вчерашний хлеб или даже сухарик будут полезней для желудка, чем свежий, мягкий и ароматный багет.
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Свежеиспеченного хлеба мы съедаем больше нормы именно из-за его вкусовых свойств, говорит врач.
"Это как наркотическое вещество, как и тяга к сладкому. Поэтому очень часто в магазинах специально пекут свежий хлеб, чтобы люди его покупали", - пояснила Черняева.
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1 комментарий Оставить комментарий
>Поэтому очень часто в магазинах специально пекут свежий хлеб...
Как ни пытались, ну никак не получается испечь несвежий.