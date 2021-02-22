Хлеб не приводит к набору лишнего веса и "помогает" сердцу. Эксперт дала рекомендации и опровергла мифы

Хлеб не приводит к набору лишнего веса и "помогает" сердцу. Эксперт дала рекомендации и опровергла мифы13:49, 22.02.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
Употребление ржаного хлеба способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Обязателен в рационе и хлеб из пшеничной муки. Об этом заявила директор научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности.
Ржаной или белый - какой полезнее? Таким вопросом нередко задаются те, кто боится набрать лишний вес, но очень любит хлеб. На него ответила директор научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Марина Костюченко. По ее словам, это миф, что хлеб приводит к набору избыточного веса. Толстеем мы из-за несбалансированного питания.
"Калорийность нарезного батона из пшеничной муки высшего сорта - 260 ккал. Если человек ведет активный образ жизни, у него сбалансированное питание и нет медицинских противопоказаний, то употребление в день 150 г батона нарезного не приведет к избыточному весу", - цитирует Костюченко Агентство городских новостей «Москва» .
Для сбалансированного питания важно включать в рацион и белый, и ржаной хлеб. Последний очень полезен из-за большого числа пищевых волокон и может быть профилактикой ряда заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых.
«Белки ржи более полноценны по аминокислотному составу, а железа в три раза больше, чем в говядине. Изделия из ржаной муки дольше не черствеют и не подвергаются микробной порче. Постоянное потребление такой продукции способствует сохранению здоровья, профилактике сердечно-сосудистых и других заболеваний», - отметила эксперт.
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Она добавила, что в рационе человека должен присутствовать и пшеничный хлеб.
«Для сбалансированного питания рацион должен включать и ржаной, и пшеничный хлеб. Конечно, есть заболевания - в частности, сахарный диабет, - при которых употребление хлеба из муки пшеничной высшего и первого сортов рекомендуют исключить или ограничить. В целом же не стоит себе отказывать в полезных продуктах, представленных разными видами изделий, тем более если это свежий, ароматный хлеб с использованием ржаной муки», - сказала Костюченко.
Только вот хлеб теперь продаётся в магазинах такой, который не плесневеет при длительных сроках... А это означает что в нем химии полно. В статье наверное речь идёт о хлебе, который надо самим печь....
Какой эксперт?? Дама - технолог пищевого производства, кандидат технологических наук, она и близко не медик и никакой не диетолог.
Заведение занимается разработкой технологий для хлебопекарной промышленности и напрямую заинтересовано в стабильном сбыте продукции своих заказчиков.
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