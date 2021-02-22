Хлеб не приводит к набору лишнего веса и "помогает" сердцу. Эксперт дала рекомендации и опровергла мифы

Употребление ржаного хлеба способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Обязателен в рационе и хлеб из пшеничной муки. Об этом заявила директор научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности.

Ржаной или белый - какой полезнее? Таким вопросом нередко задаются те, кто боится набрать лишний вес, но очень любит хлеб. На него ответила директор научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Марина Костюченко. По ее словам, это миф, что хлеб приводит к набору избыточного веса. Толстеем мы из-за несбалансированного питания.

"Калорийность нарезного батона из пшеничной муки высшего сорта - 260 ккал. Если человек ведет активный образ жизни, у него сбалансированное питание и нет медицинских противопоказаний, то употребление в день 150 г батона нарезного не приведет к избыточному весу", - цитирует Костюченко Агентство городских новостей «Москва» .

Для сбалансированного питания важно включать в рацион и белый, и ржаной хлеб. Последний очень полезен из-за большого числа пищевых волокон и может быть профилактикой ряда заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых.

«Белки ржи более полноценны по аминокислотному составу, а железа в три раза больше, чем в говядине. Изделия из ржаной муки дольше не черствеют и не подвергаются микробной порче. Постоянное потребление такой продукции способствует сохранению здоровья, профилактике сердечно-сосудистых и других заболеваний», - отметила эксперт.

Она добавила, что в рационе человека должен присутствовать и пшеничный хлеб.

«Для сбалансированного питания рацион должен включать и ржаной, и пшеничный хлеб. Конечно, есть заболевания - в частности, сахарный диабет, - при которых употребление хлеба из муки пшеничной высшего и первого сортов рекомендуют исключить или ограничить. В целом же не стоит себе отказывать в полезных продуктах, представленных разными видами изделий, тем более если это свежий, ароматный хлеб с использованием ржаной муки», - сказала Костюченко.