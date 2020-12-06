Диетолог объяснил, почему черный хлеб для диабетиков вреднее белого

Американский диетолог объяснил, что пациентам с диабетом второго типа не рекомендуется есть черный хлеб. Производители добавляют в него различные добавки для усиления вкуса, которые могут поднять уровень сахара в крови.

Многие врачи рекомендуют пациентам с диабетом второго типа белый батон заменить черным хлебом, однако именно употребление черного хлеба, по мнению американского диетолога Майкла Мосли, может быть опасным для пациентов с диабетом, пишет издание Express.

Врач объяснил, что в некоторые виды черного хлеба производители добавляют различные добавки для улучшения вкуса, которые могут поднять уровень сахара. Черный хлеб диетолог рекомендует заменить цельными зернами (киноа, булгуром, рожью, ячменем, бурым рисом, гречей), а также бобовыми. Эти продукты содержат сложные углеводы, тормозящие резкие колебания сахара, и клетчатку, поддерживающую микрофлору кишечника.

Также пациентам с диабетом важно как можно реже употреблять сладости и газированные напитки.

Еще одна рекомендация от диетолога - пациентам с диабетом лучше всего на завтрак есть яйца. Исследования показали, что регулярное употребление яиц натощак может улучшить уровень глюкозы в крови у людей с преддиабетом или диабетом второго типа.