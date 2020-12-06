Диетолог объяснил, почему черный хлеб для диабетиков вреднее белого

Диетолог объяснил, почему черный хлеб для диабетиков вреднее белого14:58, 06.12.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Американский диетолог объяснил, что пациентам с диабетом второго типа не рекомендуется есть черный хлеб. Производители добавляют в него различные добавки для усиления вкуса, которые могут поднять уровень сахара в крови.
Многие врачи рекомендуют пациентам с диабетом второго типа белый батон заменить черным хлебом, однако именно употребление черного хлеба, по мнению американского диетолога Майкла Мосли, может быть опасным для пациентов с диабетом, пишет издание Express.
Врач объяснил, что в некоторые виды черного хлеба производители добавляют различные добавки для улучшения вкуса, которые могут поднять уровень сахара. Черный хлеб диетолог рекомендует заменить цельными зернами (киноа, булгуром, рожью, ячменем, бурым рисом, гречей), а также бобовыми. Эти продукты содержат сложные углеводы, тормозящие резкие колебания сахара, и клетчатку, поддерживающую микрофлору кишечника.
Также пациентам с диабетом важно как можно реже употреблять сладости и газированные напитки.
Читайте также: В Роскачестве объяснили, почему "улучшенный" хлеб не всегда вреден и какие добавки его не портят
Еще одна рекомендация от диетолога - пациентам с диабетом лучше всего на завтрак есть яйца. Исследования показали, что регулярное употребление яиц натощак может улучшить уровень глюкозы в крови у людей с преддиабетом или диабетом второго типа.
О мир, ты сошёл с ума. Информация меняется на противоположную каждую неделю. Всё больше и больше экспертов знающих всё и советующих всем. Остановите планету, нельзя так издеваться над людьми, прервите этот поток бесполезной информации.