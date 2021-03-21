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Пища для ума. Зачем мозгу тыква, помидоры и цитрусовые

13:20, 21.03.2021 / Верcия для печати / 1 комментарий

Морская рыба и яйца лидируют в списке продуктов, которые положительно влияют на работу головного мозга. Что еще из нашего привычного рациона можно отнести к "пище для ума", рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Пища для ума. Зачем мозгу тыква, помидоры и цитрусовые
Фото: pixabay.com

В первую очередь к полезной для мозга еде относится рыба, рассказал "Звезде" диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

"В рыбе содержится большое количество Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, которые необходимы для построения мембран нервных клеток. Лучше всего подойдет морская жирная рыба, например, скумбрия или лосось», - объяснил эксперт.

На втором месте в списке оказались яйца — в желтках много фосфолипидов, необходимых для построения клеточных мембран.

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На третье место диетолог поставил "окрашенные овощи", например, морковь, тыкву, перец, томаты. "Они содержат бетакаротин и каротиноиды, которые обладают выраженным антиоксидантным действием", - пояснил эксперт.

За ними расположились апельсины и цитрусовые, поскольку они содержат кверцитин - мощное противовоспалительное вещество, которое защищает сосуды и клетки головного мозга от повреждений.

Не стоит забывать и про приправы. Так, куркума, имбирь, чеснок, перец могут защитить клетки головного мозга от преждевременного старения.

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Рубрики: Диетология

1 комментарий Оставить комментарий

Пг'остите, положительно для кого? :)

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