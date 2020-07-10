Квадратное дыхание. Реабилитолог - о гимнастике для легких, которая укрепит их и защитит от инфекций

О простой гимнастике для легких, которая поможет лучше снабжать организм кислородом и укрепит здоровье рассказал врач-реабилитолог Дмитрий Сандул. Упражнения также подойдут пациентам после коронавирусной инфекции. Гимнастике достаточно уделять по 5 минут утром и вечером.

По словам врача-реабилитолга Дмитрия Сандула, большинство людей при дыхании не полностью задействуют ресурс легких, используя его лишь на 30-40%. Это можно легко проверить: наш вдох очень короткий, но если сосредоточиться и сделать целенаправленный вдох, то он, наоборот, будет очень длинным.

"Самое простое, что вообще можно делать – научиться пользоваться дыханием и задержками. Еще во времена Второй мировой войны на подлодках практиковался особый тип дыхания, который позволял "растягивать" кислород как можно дольше, за счет этого мы производим очистку наших легких и повышаем ресурс и количество воздуха, который туда попадает", – сказал Дмитрий Сандул в интервью радио Sputnik.

Дыхательная гимнастика также может помочь восстановить легкие после коронавирусной инфекции. Врач посоветовал технику пранаяму - она известна в Индии у практикующих йогу. "Мы делаем вдох носом, увеличиваем его максимально долго, такой же спокойный длинный выдох. Можно практиковать "квадратное" дыхание: вдох и выдох на четыре счета, регулировать длительность вдоха и выдоха".

С помощью этих техник легкие растягиваются, а легочная система начинает развиваться и укрепляться.

Важная деталь: дыхательную гимнастику нельзя делать в медицинской маске, так как при упражнениях качество кислорода играет важную роль. " Желательно минимум два раза в день, утром и вечером, уделять дыхательным упражнениям хотя бы пять минут", – посоветовал врач.