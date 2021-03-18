Смерть от анафилактического шока в Грузии после вакцины AstraZeneca стала первой в мире, сообщил Минздрав республики. Возбуждено уголовное дело

В Грузии медсестра, впавшая в кому после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca, умерла в больнице. У нее произошел анафилактический шок, но несмотря на реанимационные действия, спасти девушку не удалось. МВД Грузии возбудил уголовное дело. Ранее были зафиксирован еще один случай смерти после вакцинации этим препаратом - из-за кровоизлияния в мозг.

МИД Грузии возбудил уголовное дело дело в связи с гибелью медсестры после вакцинации против коронавируса препаратом AstraZeneca. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Мы начали расследование по ст. 116 УК Грузии, которая предполагает причинение смерти по неосторожности», — цитирует ТАСС заявление сотрудницы пресс-службы МВД.

Женщина из грузинского города Ахалцихе, работавшая медсестрой, сделала прививку AstraZeneca 18 марта. После инъекции у девушки произошла анафилактическая реакция. Медсестру перевезли в тбилисское отделение реанимации. Врачам удалось стабилизировать её состояние, но затем у неё остановилось сердце. Несмотря на попытки реанимации, спасти девушку не удалось.

Вакцинация от коронавируса началась в Грузии 15 марта. После случая смерти в стране будет приостановлена вакцинация препаратом от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca в поликлиниках, прививочная кампания продолжится только в многопрофильных больницах, сообщила замглавы Минздрава республики Тамар Габуния.

Ранее в Европе сообщалось о случаях внезапного образования тромбов у привившихся AstraZeneca. Компания-производитель заявила, что причин для беспокойства нет. Тем временем от вакцины стали отказываться страны ЕС.