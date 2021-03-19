«Не бойтесь разбудить соню»: Педиатр назвал 10 простых правил для здорового детского сна

Евгений Комаровский, популярный телеведущий и врач-педиатр, составил подробную памятку для родителей о крепком сне ребенка. Если члены семьи будут соблюдать 10 рекомендаций, то ребенку (а также маме и папе) будет обеспечен крепкий сон до самого утра.

Правило №1. Расставьте приоритеты

Семья будет полноценной, счастливой и работоспособной, если родители будут высыпаться, уверяет Евгений Комаровский. Взрослый человек должен спать по 8 часов в сутки, поэтому не стоит забывать и о собственном сне.

Правило №2. Определитесь с режимом сна

С момента рождения ребенка его режим сна должен подчиняться режиму семьи. "Готовьтесь к ночному сну заранее и готовьте к нему ребенка. Определите удобное время, когда семья должна ложиться спать. С 21:00 до 05:00? Пожалуйста! С 23:00 до 07:00? Тоже хорошо! Выбрали? Старайтесь соблюдать", - написал Комаровский в своей памятке в Instagram.

Правило №3. Решите, где спать и с кем

Теоретически и практически возможны три варианта:

Когда детская кроватка стоит в спальне родителей. Это оптимально для детей до первого года жизни и приемлемо лет до трех;

Когда детская кроватка находится в детской спальне, это идеальный вариант для детей старше года;

Сон в одной кровати с родителями. Модное увлечение, которое не поощряют большинство педиатров. Оно не имеет никакого отношения к здоровому детскому сну.

Правило №4. Не бойтесь разбудить соню

Если вы хотите, чтобы ребенок хорошо спал ночью, то не допускайте лишнего сна днем.

Средняя суточная потребность во сне у детей такова: до трех месяцев - от 16 до 20 часов; шесть месяцев - 14,5 часов; двенадцать месяцев - 13,5 часов; 2 года - 13 часов; 4 года - 11,5 часов; 6 лет - 9,5 часов; 12 лет - 8,5 часов.

После цифр доктор приводит конкретный пример. "Итак, мы с вами знаем, что ребенок в возрасте 6 месяцев спит ориентировочно 14,5 часов в сутки. Если мы хотим мирно проспать 8 ночных часов, то на дневной сон остается не более 6,5 часов. И если вы днем проспите 9, то ночью 8 часов сна маловероятны".

Правило №5. Оптимизируйте кормление

В первые 3 месяца жизни ребенок может ночью поесть 1-2 раза. В возрасте 3-6 месяцев возможно однократное ночное кормление. После 6 месяцев в ночном кормлении ребенок уже не нуждается.

Малыш будет всеми возможными способами требовать внимания, он также может захотеть на ручки, общения, качания. Установите правила игры раз и навсегда. Можно ли использовать маму не для кормления, а для удовлетворения потребности сосания? Постарайтесь слегка недокормить в предпоследнее кормление и максимально сытно накормить перед сном. Помните: голод - далеко не единственная причина плача, а перекорм может быть главной причиной болей в животе и нарушенного сна.

Правило №6. Хорошо проведите день

Живите активно - гуляйте, спите днем на свежем воздухе, поощряйте познание мира и подвижные игры. Физические нагрузки (без экстремизма) однозначно способствуют детскому здоровому сну.

Перед сном поиграйте в спокойные игры, почитайте ребенку добрые сказки, посмотрите знакомый ему и любимый мультфильм. Не стоит забывать и про традиционную колыбельную.

Правило №7. Подумайте о воздухе в спальне

В детской спальне должен быть чистый прохладный и влажный воздух перед сном. Для этого проветривайте комнату, регулярно делайте влажную уборку, используйте увлажнители воздуха, следите за регуляторами на радиаторах отопления.

Оптимальная температура воздуха - от 18 до 20 градусов, при условии, что это детская комната, в которой ребенок не только спит. Если же речь идет о детской спальне, то оптимальная температура - от 16 до 18 градусов.

Оптимальная относительная влажность воздуха - 50-70%.

Правильно №8. Не забывайте про вечернее купание

Купание в большой ванне в прохладной воде - прекрасный способ физически устать, изрядно проголодаться, а после чего крепко уснуть. Массаж и гимнастика до купания, гигиенические процедуры и теплая одежда после - все это усиливает пользу самого купания.

Правило №9. Подготовьте постель

Матрац плотный и ровный - вес тела малыша не должен приводить к прогибанию. До двух лет никаких подушек. После двух лет подушка вполне возможна (размер изделия - 40х60, а толщина примерно с ширину детского плеча).

Постельное белье из натуральных тканей, постиранное со специальным детским порошком, его необходимо тщательно полоскать.

Правило №10. Не забывайте про качественный подгузник

Чтобы ребенок хорошо и крепко спал, покупайте качественные, удобные и безопасные подгузники.

Именно одноразовые подгузники способны улучшить сон всех членов семьи. Их использование - это закон, самое доступное и легко реализуемое правило из 10 правил здоровго детского сна, подытожил Комаровский.

© Доктор Питер