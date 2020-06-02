"Несут смертельную угрозу жизни": Производители масок просят Генпрокуратуру проверить СИЗы для врачей

Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) просит Генпрокуратуру проверить защитные респираторы класса FFP2 и FFP3, которые закупили больницы. По ее данным, некоторые тендеры выиграли поставщики несертифицированных изделий, и теперь маски могут представлять опасность для медиков из красных зон.

Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) попросила Генеральную прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу о комлексной проверке госзакупок масок-респираторов класса защиты FFP2 и FFP3. Обращения были направлены после того, как в АСИЗ написали представители нескольких больниц из Московской и Ленинградской областей - они просили провести независимую экспертизу, сообщает РБК.

После просьбы эксперты АСИЗ проанализировали данные о тендерах в реестре госзакупок и данные лабораторных испытаний. Ассоциация обнаружила, что закупленные больницами респираторы не соответствуют заявленным уровням защиты.

Несертифицированные респираторы несут смертельную угрозу жизни и здоровья медиков, которые работают в красных зонах, а также способствуют распространению COVID-19. В связи с этим АСИЗ просит Генпрокуратуру провести проверку умышленного завышения цен на СИЗы весной 2020 года или занижения, как это происходит сейчас.

Так, по данным производителей масок-респираторов класса защиты FFP2 и FFP3, себестоимость их производства начинается от 60 рублей за штуку. Медучреждения же закупают такие респираторы по цене от 4 до 9 рублей за одну единицу товара. Эксперты предполагают, что такие СИЗы не прошли необходимую сертификацию и не смогут обеспечить нужную степень защиты.

Ассоциация также обратилась в Росздравнадзор, эксперты предложили создать рабочую группу, которая бы занималась "устранением пробелов в законодательстве, регулирующем обращение СИЗов".