Стало известно, когда Греция начнет принимать россиян. Отдыхающие должны быть с прививкой, антителами или ПЦР-тестом

Греция готова начать принимать отдыхающих с 14 мая. Чтобы попасть в страну, турист обязан соблюсти одно из трех условий: быть привитым любой антикоронавирусной вакциной, иметь справку о наличии антител или же предоставить результаты ПЦР-теста, выполненного не позднее, чем за 72 часа до вылета.

Чтобы полететь отдыхать в Грецию, российские туристы обязаны выполнить минимум одно из трех требований властей. Границы откроют 14 мая.

"Возможность свободно посетить страну появится у тех российских туристов, которые будут привиты российской вакциной или любой другой от коронавируса, а также у тех россиян, которые смогут предъявить при вылете справку о наличии антител к COVID-19, или же справку с отрицательным тестом ПЦР не старше 72 часов до вылета", - сообщает "АТОР".

Со своей стороны Греция обещает привить к моменту открытия практически всех работников местной туриндустрии и соблюдать в туристическом секторе все необходимые меры безопасности.

Помимо этого, с 14 мая в отношении россиян перестанет действовать и ограничительная квота в 500 человек в неделю. Власти планируют запустить несколько рекламных кампаний, чтобы привлечь туристов из РФ.

По словам директора представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпоса Эфстатиу, на протяжении всего периода пандемии Греция никогда не исчезала из поля зрения представителей российской туриндустрии. Он отметил, что Грецию посетили 50 российских врачей и их семей - медики помогали бороться с пандемией.

© Доктор Питер