Гель антисептический или антибактериальный? Дерматолог - о назначении разных санитайзеров, их пользе и вреде

Пандемия коронавируса продолжается и роль защитных средств для профилактики заражения преуменьшать нельзя. В аптеках и магазинах сейчас представлены всевозможные антисептические и антибактериальные средства. Врач-дерматолог Городского КВД Елена Мошкова разъяснила, в чем их разница и как можно минимизировать воздействие санитайзеров на кожу при частом применении.

Все гели, растворы и препараты, предназначенные для очистки и дезинфекции рук мы называем антисептическими или антибактериальными. Но на самом деле эти слова не синонимы. В магазинах сейчас рядами стоят самые разные санитайзеры, и разобраться - какие из них "работают" и как, "Доктор Питер" попросил дерматолога.

"Антибактериальные средства обладают исключительно антибактериальной и противогрибковой активностью широкого спектра. Противовирусных свойств у них нет", - говорит Елена Мошкова.

То есть использовать их для защиты от инфицирования коронавирусом бесполезно и даже вредно. Кроме того, антибактериальные средства запросто "пропустят" и другие вирусы, которые могут "наградить" человека гриппом, диареей, гепатитом, и даже герпесом. Особенно вредны кремы и гели с триклозаном.

- С точки зрения дерматологии антибактериальные средства одинаково уничтожают болезнетворные и безопасные микроорганизмы, являющиеся составной частью защитной биопленки кожи. Из-за их применения кожа может стать беззащитной и склонной к воспалению, - говорит врач-дерматолог. - В обычной жизни мы против антибактериальных средств.

Что касается антисептических гелей, содержащих спирт, то уже давно подтверждено исследованиями, что этанол эффективен против коронавируса. Но в составе санитайзера его должно быть не менее 60%, но не более 80%, говорится в рекомендациях ВОЗ. Лишь высокая концентрация позволяет антисептикам эффективно уничтожать вирусы - то есть водка спирт не заменит.

Антисептики для рук, содержащие спирт, также успешно борются со всеми видами болезнетворных микроорганизмов и уничтожают большое количество различных видов бактерий. У них есть лишь один главный минус - негативное воздействие на кожу при частом применении.



- Большинство антисептических гелей в своём составе имеют обезжиривающие компоненты (спирт), что может привести к избыточной сухости кожи, - отмечает дерматолог. - Особенно негативно это сказывается на пациентах с экземой, атопическим дерматитом, а также на тех, кто имеет гиперчувствительную кожу.

Врач рассказала, как можно минимизировать вредное воздействие антисептиков и антибактериальных гелей на кожу.

- В нынешней ситуации стоит чаще носить перчатки, что несколько позволит снизить частоту использования санитайзеров, и не забывать об увлажняющих и питательных кремах для рук.