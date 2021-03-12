Почему не следует принимать ивермектин, разрекламированный как панацея от COVID-19

Противопаразитарный препарат, который предназначен для лошадей и коров, стал массово рекламироваться в мире для лечения и профилактики COVID-19. Агентство FDA выпустило руководство, предупреждающее потребителей: использования ивермектина рисковано.

Ивермектин используется для лечения или профилактики паразитов у животных, чаще - у лошадей. Но уже зафиксировано множество случаев госпитализации людей после самолечения этим препаратом. Принимать его стали после массовых публикаций в Сети о том, что это ветеринарное лекарство - панацея от COVID-19, говорится в сообщении Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

"Учитывая количество смертей от ковид, неудивительно, что люди ищут нетрадиционные методы лечения, в том числе не одобренные официально", - отмечают эксперты. - Но важно помнить, что подобное лечение может нанести серьезный вред".

FDA: что нужно знать об ивермектине

Препарат не является противовирусным средством, не был одобрен FDA для лечения или профилактики COVID-19.

"Лекарство может назначаться людям для лечения состояний, вызванных паразитическими червями: кишечного стронгилоидоза и онхоцеркоза (речной слепоты). Некоторые местные применения ивермектина одобрены для лечения головных вшей и кожных заболеваний, таких как розацеа", - пишет FDA.

По данным агентства, прием препарата в буквальном смысле в лошадиных дозах может быть токсичным для человека. И даже в небольшой концентрации его взаимодействие с другими лекарствами, такими как антикоагулянты, также потенциально опасно.

FDA напоминает, что по-прежнему эффективными способами ограничить распространение COVID-19 считаются ношение маски, соблюдение дистанции не менее 1,5 метров, частое мытье рук и отказ от посещения общественных мест.

Добавим, что в начале марта было опубликовано исследование об "эффекте" ивермектина как средства для лечения COVID-19 легкой степени. Оно проводилось учеными США. В нем участвовали случайно выбранные 476 взрослых пациентов с легким ковидом и симптомами в течение 7 дней и меньше. Проявление и продолжительность симптомов у тех, кто прошел 5-дневый курс приема ивермектина и тех, кто принимал плацебо, существенно не отличались.

«Полученные данные не подтверждают использование ивермектина для лечения COVID-19 в легкой форме, хотя могут потребоваться более крупные испытания, чтобы понять влияние ивермектина на другие клинически значимые результаты», - пишут авторы.