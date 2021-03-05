Более 130 частных клиник выдвинули петербуржцы на премию «Доктор Питер — частная медицина»

С 1 марта петербуржцы выдвигают номинантов на участие в премии «Доктор Питер — частная медицина». Всего по 10 номинациям уже названо более 130 клиник разного масштаба и специализаций. У читателей «Доктора Питера» и «Фонтанки» еще есть время до 18 апреля назвать свою клинику.

Почти две недели продолжается выдвижение номинантов на участие в премии «Доктор Питер — частная медицина» (https://priznanie.doctorpiter.ru/). За это время по 10 номинациям названо более 130 частных клиник, некоторые из них упоминаются сразу по нескольким направлениям. В одних уже определились явные лидеры, в других голоса распределяются более равномерно. Самая активная номинация — стоматология, здесь уже названо более 60 клиник, как крупных, сетевых, так и локальных. Но и клиник с этой специализацией в Петербурге около тысячи.

До 18 апреля каждый читатель может назвать клиники, которые он считает лучшими в своей сфере: от многопрофильных и детских, до реабилитационных центров и лабораторий. Сделать это очень просто — достаточно иметь регистрацию в одной из социальных сетей.

Напомним, что премия «Доктор Питер — частная медицина» проводится в два этапа: до 18 апреля каждый желающий может выдвинуть своего кандидата на премию. Затем по количеству голосов будет выбран ТОП-5 в каждой номинации, еще 5 клиник выберет экспертный совет из числа названных читателями. На втором этапе, который стартует 26 апреля можно будет проголосовать за одного из десяти претендентов в каждой номинации. А лучших 16 июня «Доктор Питер» и «Фонтанка» наградят на торжественной церемонии.

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