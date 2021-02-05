Учитывая коронавирус: Правительство готовится к новым пандемиям и модернизации инфекционной службы. Срок - 2 недели

Михаил Мишустин поручил до 25 марта проработать предложения по модернизации инфекционной службы в РФ, учитывая опыт пандемии коронавируса. Заниматься этим будут Минздрав, Роспотребнадзор и Минфин.

Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам встречи с членами Совета палаты СовФеда. Министерства и ведомства должны выполнить поставленные задачи в сжатые сроки и оперативно отчитаться о проделанной работе.

До 25 марта необходимо проработать предложения по модернизации инфекционной службы с учетом опыта пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба правительства. Заниматься этим будут три ведомства: Минздрав, Роспотребнадзор и Минфин.

"Конечный документ будет синхронизирован с региональными программами модернизации первичного звена здравоохранения".

В конце февраля на на встрече с членами совета палаты Совфеда Мишустин заявил, что угроза распространения инфекционных заболеваний, подобных COVID-19, требует пересмотра подходов к работе инфекционистов. В связи с этим на модернизацию инфекционной службы в этом году хотят потратить 18 млрд рублей. Мишустин также назвал интересным предложение о принятии отдельной программы по модернизации инфекционной службы на период до 2026 года, указав, что ее нужно скоординировать с программой модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает ТАСС.

Справка:

Инфекционная служба в России представлена кабинетами инфекционных заболеваний (КИЗ), инфекционными отделениями многопрофильных больниц, городскими, областными и республиканскими инфекционными больницами, на базе некоторых из которых располагаются кафедры инфекционных болезней, клинические отделы научно-исследовательских институтов.

Петербург уже начал готовиться к возможному резкому всплеску инфекционных заболеваний в будущем. Город строит корпуса-трансформеры, которые в случае необходимости будет можно перевести на инфекционный режим работы. В конце февраля на территории больницы святого Георгия началось строительство нового стационара-трансформера. В случае необходимости его смогут перепрофилировать для пациентов с коронавирусом. Максимальная вместимость нового корпуса - 400 коек.