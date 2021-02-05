18+ / fontanka.ru

Учитывая коронавирус: Правительство готовится к новым пандемиям и модернизации инфекционной службы. Срок - 2 недели

13:53, 11.03.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Михаил Мишустин поручил до 25 марта проработать предложения по модернизации инфекционной службы в РФ, учитывая опыт пандемии коронавируса. Заниматься этим будут Минздрав, Роспотребнадзор и Минфин.

Учитывая коронавирус: Правительство готовится к новым пандемиям и модернизации инфекционной службы. Срок - 2 недели
Фото: pixabay.com

Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам встречи с членами Совета палаты СовФеда. Министерства и ведомства должны выполнить поставленные задачи в сжатые сроки и оперативно отчитаться о проделанной работе.

До 25 марта необходимо проработать предложения по модернизации инфекционной службы с учетом опыта пандемии коронавируса, сообщает  пресс-служба правительства. Заниматься этим будут три ведомства: Минздрав, Роспотребнадзор и Минфин. 

"Конечный документ будет синхронизирован с региональными программами модернизации первичного звена здравоохранения". 

В конце февраля на на встрече с членами совета палаты Совфеда Мишустин заявил, что угроза распространения инфекционных заболеваний, подобных COVID-19, требует пересмотра подходов к работе инфекционистов. В связи с этим на модернизацию инфекционной службы в этом году хотят потратить 18 млрд рублей. Мишустин также назвал интересным предложение о принятии отдельной программы по модернизации инфекционной службы на период до 2026 года, указав, что ее нужно скоординировать с программой модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает ТАСС.

Справка: 

Инфекционная служба в России представлена кабинетами инфекционных заболеваний (КИЗ), инфекционными отделениями многопрофильных больниц, городскими, областными и республиканскими инфекционными больницами, на базе некоторых из которых располагаются кафедры инфекционных болезней, клинические отделы научно-исследовательских институтов.

Читайте также: Ковид, уходи! Эксперты рассказали, почему спад заболеваемости – всего лишь передышка

Петербург уже начал готовиться к возможному резкому всплеску инфекционных заболеваний в будущем. Город строит корпуса-трансформеры, которые в случае необходимости будет можно перевести на инфекционный режим работы. В конце февраля на территории больницы святого Георгия началось строительство нового стационара-трансформера. В случае необходимости его смогут перепрофилировать для пациентов с коронавирусом. Максимальная вместимость нового корпуса - 400 коек.

Читайте также: «Всё под завязку». Федеральные клиники Петербурга морально готовы открывать койки под ковид, но не до бесконечности

В конце 2020 года был завершен первый этап строительства лечебно-диагностического корпуса больницы №33 в Колпино, который строили 7 лет. Он рассчитан на 273 койки, в нем 13 операционных и реанимация. Корпус строился, чтобы туда перевели пациентов из других отделений, а их места отдали пациентам с ковидом. В этот же период в Госпитале для ветеранов войн открылся инфекционный стационар-трансформер. При необходимости он может оперативно переформатироваться в инфекционный. В здании развернуто 403 койки.

Рубрики: Инфекционные болезни

Ещё нет комментариев

Написать комментарий:

Вы также можете оставить комментарий, авторизировавшись.

Новости

Читать дальше

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Отзывы о клиниках

Читать все отзывы

Нашли ошибку?

captcha Обновить картинку
×