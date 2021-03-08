Опасен ли синий свет от смартфона: мнения ученых

Разрушительные для кожи невидимые UVA и UVB-лучи солнца, возможно, не единственные, о которых нужно беспокоиться тем, кто боится рака и преждевременного старения. Новая напасть пришла в век гаджетов и перехода "на цифру" - синий свет, который излучают цифровые устройства. "Доктор Питер" изучил мнения американских исследователей по поводу "губительного синего цвета".

Что такое синий свет

Большая часть синего света, который "потребляют" люди, исходит от солнца (часть видимого светового спектра от 380 до 500 нанометров). Но сейчас мы подвергаемся значительно большему его воздействию, чем предыдущие поколения. Ведь средний житель города несколько часов в день взаимодействует с компьютерами, смартфонами, телевизорами и другими цифровыми устройствами, излучающими его. И время это только растет - в том числе из-за пандемии COVID-19, которая вызвала резкий сдвиг в сторону онлайн-активности человека.

«Проблема в том, что мы постоянно проводим время с этими устройствами, носим их с собой и держим их рядом с нашими лицом и головой», - говорит доктор Блум, доктор медицины Центра в Пенсильвании.

Как синий свет влияет на здоровье человека

Ученые еще в 2018 году доказали, что синий свет, исходящий от солнца или от гаджетов, может вызывать утомление глаз. В видимом спектре высокоэнергетический синий свет с длиной волны от 415 до 455 нанометров проходит через роговицу и хрусталик к сетчатке. Это может вызвать сухость глаз, катаракту и возрастную дегенерацию желтого пятна. Авторы исследования писали, что синий свет может также негативно повлиять на качество сна.

Что мы знаем о синем свете и здоровье кожи

Сейчас исследования о влиянии синего света на кожу активно проводят ученые. Одно из последних показало, что у людей с более темной кожей после воздействия синего света отмечалось больше отеков, покраснений и пигментных изменений, чем у людей со светлой кожей.

«Проникновение видимого синего света через кожу может стать причиной выработки активных форм кислорода (свободных радикалов), которые приводят повреждению ДНК, разрушению волокон коллагена и эластина, и как следствие - старению», - отмечает доктор Блюм.

Как узнать, повредил ли синий свет вашу кожу

Такие проявления, как пигментация, отек, появление ранних морщин и покраснение могут быть признаком повреждения синим светом.

Но есть и другие мнения. Кэтлин Суоззи, доктор медицины из Коннектикута уверена, что убедительных доказательств тому, что синий свет вредит коже, нет.

«Есть предположения, что синий свет может оказывать вредное воздействие на кожу, особенно пигментацию и фотостарение; однако это не было доказано», - говорит она и отмечает, что некоторые дерматологи используют синий свет для лечения определенных кожных заболеваний, например, таких как акне.

Как защитить кожу от возможного повреждения синим светом

Лучший способ - сократить время использования устройств с экранами. Есть возможность купить защитную пленку для электроники, одобренную офтальмологами. Она может блокировать или приглушать синий свет.

«Еще лучше - уменьшить яркость экрана телефона и не смотреть на него близко, а убрать в карман, и слушать музыку или аудиокниги в наушниках», - говорит Блум.

Что касается средств по уходу за кожей, которые продаются как протекторы, защищающие от синего света, Блум предполагает, что их эффективность еще не доказана из-за отсутствия всех необходимых данных.

А вот использовать кремы с антиоксидантами (витамином С) будет полезно, говорят врачи. Витамин С может помочь предотвратить фотостарение и лечит гиперпигментацию. Показаны и средства с оксидом железа, он снижает чувствительность к синему свету.