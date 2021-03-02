Врачи детской больницы на Авангардной выхаживают двух крох - вместе они весят меньше 900 грамм

В Петербурге в прошлом году 178 малышей родились с экстремально низкой массой тела — до килограмма. Из них 8 при рождении весили меньше «полкило». Как рассказала главный неонатолог Петербурга Юлия Горелик, сейчас врачи детской больницы на Авангардной улице выхаживают двух 400-граммовых малышей.

- Сейчас у нас в специальном изоляторе лежит два ребенка. Один весом 426 граммов, другой — 430 грамм. Завтра им исполняется по 14 суток. Они даже уже потихонечку начали есть, - сказала Юлия Горелик, главный внештатный неонатолог комздрава, заместитель главного врача по реанимации и анестезиологии Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (бывшая ДГБ №1).

По словам главного неонатолога города, всего в прошлом году в Петербурге появились на свет около 56 тысяч детей.

- Нельзя сказать, что в 2020 году снижение рождаемости было каким-то значимым по сравнению с предыдущими годами. Самое большое число детей у нас рождалось в 2015 и 2016 годах — около 72-73 тысяч. Но потихоньку показатель рождаемости снижался, и прошлый год не стал исключением, - добавила Юлия Горелик.

Из всех новорожденных в Петербурге 5,5-6% рождаются недоношенными. По словам врача, этот процент стабилен не только в Петербурге, но и во всем мире. Показатель младенческой смертности в прошлом году в городе составил 3,3 промилле - количество умерших детей в возрасте до года на 1000 новорожденных.

Специалисты наблюдают также небольшой спад интереса петербуржцев к домашним родам. По данным главного неонатолога Петербурга, в 2020 году на дому родились 120 детей, в 2019-м их было больше — 139.

В 2019 году на базе центра на Авангардной открылось отделение катамнеза - для наблюдения за спасенными детьми, родившимися с весом от 500 грамм. Новое отделение работает в режиме дневного стационара.

Справка

С 2012 года Россия перешла на новые критерии рождения, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. По приказу Минздравсоцразвития №1687 от 27 декабря 2011 года, медицинское свидетельство о рождении выдается на новорожденных, родившихся живыми при сроке беременности 22 недели и более при массе тела новорожденного 500 грамм и более (или менее 500 грамм при многоплодных родах), или в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна, при длине тела новорожденного 25 см и более при наличии у новорожденного признаков живорождения (дыхание, сердцебиение, пульсация пуповины или произвольные движения мускулатуры независимо от того, перерезана пуповина и отделилась ли плацента). На новорожденных, родившихся на сроке беременности менее 22 недель или с массой тела менее 500 грамм медицинское свидетельство о рождении выдается, если они прожили более 168 часов после рождения (7 суток). Раньше дети весом до 1 кг попадали в официальную статистику только в том случае, если проживут более 7 суток. Не было также закона, обязывавшего врачей бороться за жизнь таких детей.

© Доктор Питер