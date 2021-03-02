Врачи детской больницы на Авангардной выхаживают двух крох - вместе они весят меньше 900 грамм

Врачи детской больницы на Авангардной выхаживают двух крох - вместе они весят меньше 900 грамм16:08, 02.03.2021 / Верcия для печати / 1 комментарий
В Петербурге в прошлом году 178 малышей родились с экстремально низкой массой тела — до килограмма. Из них 8 при рождении весили меньше «полкило». Как рассказала главный неонатолог Петербурга Юлия Горелик, сейчас врачи детской больницы на Авангардной улице выхаживают двух 400-граммовых малышей.
- Сейчас у нас в специальном изоляторе лежит два ребенка. Один весом 426 граммов, другой — 430 грамм. Завтра им исполняется по 14 суток. Они даже уже потихонечку начали есть, - сказала Юлия Горелик, главный внештатный неонатолог комздрава, заместитель главного врача по реанимации и анестезиологии Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (бывшая ДГБ №1).
По словам главного неонатолога города, всего в прошлом году в Петербурге появились на свет около 56 тысяч детей.
- Нельзя сказать, что в 2020 году снижение рождаемости было каким-то значимым по сравнению с предыдущими годами. Самое большое число детей у нас рождалось в 2015 и 2016 годах — около 72-73 тысяч. Но потихоньку показатель рождаемости снижался, и прошлый год не стал исключением, - добавила Юлия Горелик.
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Из всех новорожденных в Петербурге 5,5-6% рождаются недоношенными. По словам врача, этот процент стабилен не только в Петербурге, но и во всем мире. Показатель младенческой смертности в прошлом году в городе составил 3,3 промилле - количество умерших детей в возрасте до года на 1000 новорожденных.
Специалисты наблюдают также небольшой спад интереса петербуржцев к домашним родам. По данным главного неонатолога Петербурга, в 2020 году на дому родились 120 детей, в 2019-м их было больше — 139.
В 2019 году на базе центра на Авангардной открылось отделение катамнеза - для наблюдения за спасенными детьми, родившимися с весом от 500 грамм. Новое отделение работает в режиме дневного стационара.
Справка
© Доктор Питер
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Как же надоели эти новости про попытки переть танком против естественного отбора и плач про отсутствие роста рождаемости в давно переполненном народом мегаполисе. На качество жизни наплевать, главное, чтобы количество было побольше.