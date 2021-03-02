Отравившихся "сырыми" салатами школьников стало больше, 56 из них лежат в больницах. Из-за ЧП уволены чиновники

В Красноярске число отравившихся салатами школьников выросло до 91, ранее сообщалось о 70 пострадавших. 56 детей находятся в больницах города в состоянии средней тяжести. Прокуратура и СК ведут проверки, мэр города из-за инцидента уже уволил двух чиновников.

В Красноярске салатами из сырых овощей отравился 91 ребенок в возрасте от 7 до 14 лет в 25 школах города. Ранее местные СМИ сообщали о 70 пострадавших. Среди отравившихся 56 детей лежат в больницах, врачи оценивают их состояние как средне-тяжелое.

Мэр города Сергей Еремин из-за ЧП уволил двух чиновников - руководителя МАУ «Центр питания» и замначальника горобразования, выяснили красноярские журналисты.

- Я страшно злюсь, потому что это касается детей. Школа - второй дом, так вот дома точно не должны кормить до отравления! Негодую и как глава города, и как отец школьниц. В прошлом году было принято решение перестроить систему организации школьного питания, создали «Центр питания», чтобы вывести эту работу на качественный уровень. И что я вижу? Поставленные цели очевидно не достигнуты. Забили тревогу еще на прошлой неделе, вызывал на ковер всех ответственных и вынужден был уволить двух ответственных лиц, — написал глава Красноярска в своем Instagram.

"Роспотребнадзор провел расследование. В пищеблоках школ, в помещениях поставщика и производителя овощной продукции были отобраны пробы на возбудителя инфекции и другую патогенную микрофлору. ДНК возбудителя иерсиниоза выявлена в пробах салата из моркови с яблоками, салате «Витаминный» и в пробах овощной продукции от поставщика", - пишет НГС24.

Прокуратура, местные СК и Роспотребнадзор продолжают проводить проверки.