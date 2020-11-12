"Была сильная рвота с кровью": В Красноярском студгородке массовое отравление водой, возбуждено уголовное дело

В Красноярском крае 92 человека отравились водопроводной холодной водой, троих пострадавших увезли в больницу. Прокуратура сообщила, что качество воды соответсвует гигиеническим нормам. Однако местные СМИ провели независимую экспертизу, которая показала совершенно другой результат. В Следственном комитете возбудили уголовное дело.

В Красноярском студгородке из-за массового отравления водой следователи возбудили уголовное дело. Как сообщают местные СМИ, пострадали 92 человека, троих госпитализировали. Дело возбуждено по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Подозреваемых пока нет.

По данным прокуратуры, исследования показали, что вода соответствует гигиеническим нормам, но исследования по микробиологическим показателям еще продолжаются. Их планируют закончить до 28 февраля. В местной компании "Краском", занимающейся водоснабжением жилых домов, заявили, что в одном из домов в трубах могла находиться застойная вода из внутренней системы пожаротушения. В ходе проверки, когда специалисты открыли пожарный гидрант, оттуда вытекла густая черная жижа.

Жалобы на плохое самочувствие стали поступать от жителей студгородка 31 января. Как рассказала местная жительница, "вода в туалете бежала зеленая и вонючая. Утром стало плохо, тошнило, не могла шевелится, была ужасная слабость". Еще одна девушка попала в больницу с сильным отравлением. "Была сильная рвота с кровью, вызвала скорую. Когда привезли в больницу, сказали, что у меня желудочное кровотечение", - рассказала она журналистам.

Корреспонденты из местного СМИ провели собственное расследование. Они собрали три образца воды: взятый в день отравления, свежий и контрольный, а потом отнесли их в лабораторию СФУ (Сибирский федеральный университет). В той воде, которая была собрана в день отравления (ее предоставили жильцы дома), ученые обнаружили опасные вещества, пить ее точно нельзя. В двух оставшихся образцах вода была пригодна для питья. Эксперт из лаборатории предположила, что вода подавалась из загрязненного водоема.