"Холодное" масло лучше покупать в темной бутылке: Как правильно выбирать и хранить растительные масла

В январе подсолнечное масло подорожало в 39 регионах РФ, кое-где цена увеличилась на 6%. Россияне начали закупать его впрок, пока оно еще не подорожало. А раз так, надо понимать, как его правильно выбирать и хранить. В Роспотребнадзоре рассказали, какое масло самое полезное, почему опасно готовить на ранее использованном масле и какой вид идеально подойдет для заправки готовых блюд.

Какие масла самые полезные?

Способы получения растительного масла бывают двух видов. Одни масла получают путем прессования – это холодный или горячий отжим продукта из сырья, а другие экстракцией – извлечением масла с помощью безвредных для здоровья растворителей. После того, как масло "вытащат" из сырья, в нем остаются примеси. Их удаляют путем рафинирования. Все масла, полученные путем экстракции, рафинированные.

Чем меньше обрабатывали сырье – тем полезнее масло. Первое место достается нерафинированным, которые получены при холодном отжиме: в них сохранились все полезные вещества. Именно этот вид масла подвергается самой щадящей обработке.

Как выбирать?

Помимо стандартных рекомендаций при выборе масла (изучить сроки годности, состав, выбрать упаковку без деформации), эксперты Роспотребнадзора советуют обращать внимание на цвет и объем бутылки. Покупая масло холодного отжима, нерафинированное, выбирайте темную бутылку – на свету оно может испортиться или потерять полезные вещества, а упаковка убережет его от этого. Если вы редко едите масло, выбирайте маленькую бутылочку – тогда меньше опасность, что продукт прогоркнет до того, как вы его используете.

Какое идеально для готовых блюд, а какое - для жарки?

Готовые блюда лучше заправлять нерафинированными маслами – оливковым, подсолнечным, тыквенным, кунжутным, кукурузным и другими. Для жарки используйте рафинированные масла – подсолнечное, кокосовое, масло оливковых косточек.

У нерафинированных масел есть недостаток – при нагревании содержащиеся в них примеси начинают гореть и дымить, образуя канцерогенные соединения, и масло становится непригодно для пищи. Заправляйте готовые блюда нерафинированными маслами холодного первого отжима и extra virgin, а жарьте и запекайте на рафинированном. При возможности пробуйте полезные непривычные виды растительного масла – горчичное, рыжиковое, масло зародышей пшеницы.

Важно знать:

Не нагревайте использованное масло повторно – в нем образуются канцерогенные вещества, опасные для здоровья. В кафе, столовых, а особенно в заведениях быстрого питания это правило часто нарушается – продукты весь день жарятся на одном и том же масле.

Как хранить?

При хранении важно сохранить полезные свойства масел и предотвратить их окисление. Для этого необходимо:

как следует закручивать крышку (герметично закрывать) в бутылке с используемым маслом;

хранить его в темном сухом прохладном месте (например, в холодильнике). Исключение – оливковое масло, вкус которого портится на холоде.

масло, приобретенное впрок, хранить в прохладном, закрытом от солнца месте. Использовать до окончания срока годности, указанного на бутылке.

© Доктор Питер