Невролог: Звон в ушах может указывать на болезни сердца, диабет и сильный стресс

Звон в ушах (тиннитус) может сигнализировать о различных болезнях, таких как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с шейным отделом позвоночника, уверен врач-невролог Александр Евдокимов. Еще одна причина, из-за которой пациента могут беспокоить посторонние звуки - сильный стресс и постоянная тревожность.

Тиннитус - звон в ушах без внешнего акустического воздействия, пациент может слышить гул, звон колокольчиков, шипение, свист, стрекотание кузнечиков и так далее. Звон в ушах может указывать на различные заболевания, но в первую очередь надо измерить давление, считает врач-невролог Александр Евдокимов. Если с ним все в порядке, то стоит записаться к отоларингологу.

«Очень частая причина — это, конечно, ЛОР-патология. Это могут быть воспалительные заболевания, поражения слухового нерва или поражения центров слуха в коре головного мозга различными новообразованиями», — рассказал Евдокимов "Пятому каналу".

Причиной тиннитуса также могут стать сердечно-сосудистые заболевания, воспаление или дисфункция височно-челюстного сустава. "Если в сосуде образуются бляшки, возникает некая турбулентность и завихрения крови, и мы можем воспринимать это на слух или слышать пульсирующий звон. Это связано с изменениями локального давления в видоизмененном сосуде — он начинает сильнее пульсировать", — объяснил Евдокимов.

Остеохондроз - еще одна причина внезапного звона в ушах. Как объясняет врач, из-за проблем с шейным отделом может возникать ангиоспазм (патологическое сужение просвета артерий с резким ограничением или даже прекращением кровотока в них - Прим. ред.) или извитость сосудов, а это приводит к повышению турбулентности крови.

Сахарный диабет также может спровоцировать звон в ушах. При диабете у пациента поражаны слуховые клетки и волоски, которые формируют нервный импульс, отсюда и появляется звон.

«Очень часто ко мне на прием приходят люди, у которых нет ни патологий со стороны ЛОР-органов, нет атеросклеротических изменений, нет значительных проблем с шейным отделом позвоночника, но они находятся в хроническом затяжном стрессе — у них высокая тревожность. Ученые выявили, что при этом могут возникать спазмы самых маленьких мышц в организме (стремянных — Прим. ред.), которые находятся в среднему ухе», — поясняет специалист.