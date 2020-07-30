Ученые рассказали о главной опасности для любителей суши - соевом соусе

Некоторые соусы стоит убрать из рациона или ограничить их потребление. Всему виной количество соли в них. Ученые разъяснили, почему не стоит налегать на суши с соевым соусом.

Один из самых коварных продуктов питания на нашем столе - соевый соус. Производят его путем ферментации соевых бобов и пшеницы и обязательно добавляют соль. В умеренных дозах этот продукт важен для организма, но он же может стать и "белой смертью".

В одной столовой ложке соевого соуса содержится примерно 902 мг натрия. Это делает его продуктом с высоким содержанием соли, обеспечивающим 38% от рекомендуемой суточной нормы потребления.

По последним данным ВОЗ, люди во всем мире едят гораздо больше натрия, чем это необходимо с физиологической точки зрения. Считается, что взрослым рекомендовано употреблять не более 2 г натрия в день, что эквиваленто 5 г соли (чайная ложка без горки).

Когда человек потребляет слишком много соли, она в организме удерживает воду. У некоторых это может вызвать повышение артериального давления, дополнительную нагрузку на сердце и кровеносные сосуды. "Повышенное потребление натрия связано с ростом числа неинфекционных заболеваний на планете, включая гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания и инсульты", - пишет британское издание Express со ссылкой на ВОЗ.

Национальный институт здоровья США проанализировал влияние на артериальное давление соевого соуса с пониженным содержанием натрия. 40 мужчин и 24 женщины были случайным образом распределены в две группы. Одной из них предложили использовать в пищу обычный соевый соус, а второй - соус с содержанием соли на 25% меньше.

Через 6 недель были оценены изменения в артериальном давлении у участников эксперимента. Значительной разницы отмечено не было, но у участников в возрасте 40 лет и старше на 6 пунктов снизились показатели артериального давления.

Что еще стоит ограничить из продуктов, чтобы снизить риск развития гипертонии:

Сливочное масло и маргарин

Жирное мясо

Жареные блюда

Соленые закуски

Консервированные супы

Фаст-фуды

Мясные деликатесы - колбасы и сосиски.