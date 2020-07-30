Израильские ученые: Некоторые полезные продукты могут повышать риск развития рака

Чёрный чай, шоколад, орехи и ягоды могут повысить риск развития некоторых видов рака. Дело в том, что в них много антиоксидантов. Как показал эксперимент на мышах, при употреблении таких продуктов, кишечная флора грызунов ускоряла режим стимуляции рака белком р53 - он считается ключевым в развитии злокачественной опухоли.

Продукты, богатые антиоксидантами, могут повысить риск развития некоторых видов рака. Об этом сообщили ученые из Центра иммунологии и исследований рака имени Лаутенберга при Еврейском университете в Иерусалиме. Речь идет о черном чае, шоколаде, орехах и ягодах.

«Тщательный анализ выявил виновника, который заставлял рак быстро распространяться в толстой кишке: кишечная флора, которая производит метаболиты, известные как "антиоксиданты", которые в высоких концентрациях содержатся в таких продуктах, как черный чай, шоколад, орехи и ягоды», - цитирует пресс-службу университета РИА Новости.

Специалисты хотели узнать, почему почему только 2% злокачественных опухолей развиваются в тонкой кишке, а на толстый кишечник приходится 98% случаев. По их данным, дело в микрофлоре: в тонком кишечнике мало бактерий, а толстый кишечник населён богатой микрофлорой.

«Ученые начинают обращать все более пристальное внимание на роль кишечной микрофлоры в нашем здоровье: как на ее положительный эффект, так и в данном случае на ее иногда пагубную роль в провоцировании некоторых болезней», - сообщил профессор Бен-Нерия.

Специалисты пояснили, что важную роль в развитии рака играет белок под названием р53 - он действует как клеточный барьер, подавляя генетические мутации в клетке. Однако когда он повреждается, то не просто перестаёт защищать клетку, а, наоборот, стимулирует развитие рака, помогая опухолям развиваться.

В ходе экспримента мутировавшие белки р53 вводили в толстый и тонкий кишечник. В тонком кишечнике белки преобразовывались в нормальный р53, подавляя рост раковых клеток, а в толстом кишечнике провоцировали распространение рака. По мнению ученых, виной может быть богатая микроорганизмами флора.

Исследователи также изучили, как богатая антиоксидантами диета действует на мышей. Оказалось, что их кишечная флора ускоряла режим стимуляции рака белком р53.