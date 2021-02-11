В российском "Микробе" Роспотребнадзор и ВОЗ будут бороться с пандемиями

ВОЗ вместе с Роспотребнадзором создадут в России центр по борьбе с пандемиями. Он будет располагаться на базе научно-исследовательского противочумного института «Микроб».

Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения приступили к созданию центра по борьбе пандемиям на базе Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб». В нем будут обучать специалистов, которые будут быстро реагировать на вспышки инфекционных заболеваний.

"На основе опыта по борьбе с инфекциями, в том числе и за рубежом, Роспотребнадзор будет оказывать поддержку ВОЗ по вопросам создания и использования мобильных лабораторий, обучения иностранных специалистов, прежде всего в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, в области реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера и выстраивания сети подобных учреждений", - сообщается на сайте ведомства.

Заболеваемость коронавирусом в России уже больше месяца идет на спад. При этом эксперты с тревогой наблюдают за тем, с какой скоростью происходит замена циркулирующих «старых» вариантов вируса на новые, измененные. Молекулярный биолог, профессор Сколтеха Константин Северинов рассказал «Доктору Питеру», почему третья волна эпидемии в России неизбежна.

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