В российском "Микробе" Роспотребнадзор и ВОЗ будут бороться с пандемиями

В российском "Микробе" Роспотребнадзор и ВОЗ будут бороться с пандемиями11:50, 15.02.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
ВОЗ вместе с Роспотребнадзором создадут в России центр по борьбе с пандемиями. Он будет располагаться на базе научно-исследовательского противочумного института «Микроб».
Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения приступили к созданию центра по борьбе пандемиям на базе Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб». В нем будут обучать специалистов, которые будут быстро реагировать на вспышки инфекционных заболеваний.
"На основе опыта по борьбе с инфекциями, в том числе и за рубежом, Роспотребнадзор будет оказывать поддержку ВОЗ по вопросам создания и использования мобильных лабораторий, обучения иностранных специалистов, прежде всего в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, в области реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера и выстраивания сети подобных учреждений", - сообщается на сайте ведомства.
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