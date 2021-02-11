Китайские ученые: Не ешьте яйца каждый день, иначе быстрее умрете

Ежедневное употребление яиц повышает риск смерти, считают китайские исследователи. К примеру, если есть всего лишь по половинке яйца в день, то этот риск увеличивается на 7% - если, конечно, не убрать из этой половинки желток.

Китайские исследователи утверждают, что регулярное употребление яиц в любом виде - будь то вареные или жареные очень вредно для здоровья. Исследователи обнаружили, что употребление всего лишь половины целого яйца (с желтком и белком) увеличивает риск смерти на 7%, а целого - на 14% по сравнению с теми, кто не увлекается этим продуктом. Такое влияние на продолжительность жизни авторы объясняют высоким уровнем жира и холестерина в яйцах. Китайцы советуют использовать только белки или перейти на альтернативные источники белка - орехи, бобовые, мясо птицы и молочные продукты.

Как пишет Daily Mail, в середине 90-х исследователи опросили более полумиллиона американцев, что они обычно едят. Через 16 лет опрос повторили, чтобы узнать об их рационе питания и состоянии здоровья. Выяснилось, что к тому моменту 129,3 тысяч человек уже не было в живых. И многие из них злоупотребляли яйцами. Результаты иссследования были опубликованы в Plos One.

«В этом исследовании потребление яиц и холестерина было связано с более высокой смертностью от всех причин, включая сердечно-сосудистые заболевания и рак», - отметил соавтор работы, профессор Чжэцзянского университета Ю Чжан.