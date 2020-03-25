Минздрав: Надо быть готовыми к "возможному росту заболеваемости новой коронавирусной инфекцией"

Минздрав опубликовал проект постановления правительства, согласно которому из-за пандемии коронавируса и в этом году возможна приостановка диспансеризации населения и плановой медицинской помощи. Исключение - пациенты с онкологическими, сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями. Ограничения нужны для "обеспечения финансовой стабильности медорганизаций в условиях сохранения угрозы" распространения коронавируса.

«В настоящее время трудно прогнозировать дальнейшее развитие эпидемического процесса, в связи с чем необходимо принятие организационно-правовых мер в целях готовности к возможному росту заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», – такое объяснение приводится в проекте постановления правительства РФ, опубликованном на официальном портале нормативно-правовых актов. Оно называется «Об особенностях реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией».

Согласно документу, как и в 2020 году, регионы должны оценивать эпидемиологическую обстановку. В случае необходимости, могут быть приостановлены диспансеризация и профосмотры. Получить плановую медпомощь в стационаре, провести отдельные исследования (КТ, МРТ, УЗИ сердечно-сосудистой системы) и лабораторные исследования можно будет только по направлению врача поликлиники, либо по направлению регионального органа управления здравоохранением. Также предлагается автоматически продлевать действие временных свидетельств полиса ОМС.

Но есть и исключения. Ограничения, обозначенные в документе, не распространяются на пациентов с определенными заболеваниями: "Медицинская помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также находящимся на заместительной почечной терапии (диализ) оказывается в полном объеме в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти".

Этот документ по сути продлевает действие постановления правительства №432 от 3 апреля 2020 года, которое действовало до 31 декабря прошлого года.

Напомним, 24 марта главный санитарный врач Петербурга подписала постановление «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения Covid-2019 в Санкт-Петербурге». Согласно документу, во всех медучреждениях города была приостановлена плановая госпитализация, диспансеризация и любые профосмотры в амбулаторных учреждениях, плановые посещения поликлиник, плановая вакцинация для детей и взрослых, восстановительное и санаторно-курортное лечение, если на него не было направления (перевода) из стационара на реабилитацию. Запрет был снят в конце июня. С 14 ноября прошлого года в городе вновь приостанавили диспансеризацию и профилактические медосмотры.

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