Петербургских влюбленных просят поделиться любовью с пациентами больниц - сдать кровь

Петербуржцев приглашают отметить День всех влюбленных добрым делом — сдать кровь для пациентов больниц. 12 февраля в городе пройдет акция «Поделись кровью - поделись любовью» — влюбленных будут ждать на 11 пунктах переливания крови.

Донорская акция в Петербурге ко Дню всех влюбленных пройдет уже в четвертый раз.

«Это замечательная возможность вместе со второй половинкой, друзьями или близкими сделать доброе дело. Поэтому мы приглашаем всех неравнодушных присоединиться к нашей акции и поделиться любовью, добрыми эмоциями и позитивом с теми, кто в этом нуждается прямо сейчас», - Марина Францева, соучредитель проекта «Фонд Доноров».

Всех желающих сдать кровь примут в 11 отделениях переливания Петербурга. В рамках акции петербуржцы также смогут внести свои данные в регистр потенциальных доноров костного мозга в донорском отделе Городской больницы №15.

Участников обещают подбодрить праздничной атмосферой на пунктах переливания крови, а в областном Центре крови даже готовят традиционные валентинки для доноров. Как подготовится к донации, можно посмотреть на сайте Фонда доноров.

Пункты переливания крови:

ПСПбГМУ им. Павлова (ул. Льва Толстого, д. 19 к. 53, вход с правого крыла здания) — прием доноров по будням с 8:30 до 12:00. Предварительная запись обязательна, тел. +7 812 429-24-13; Северо-Западный окружной научно-клинический центр им. Соколова (пр. Луначарского, д. 47) - приём доноров по будням с 9:00 до 12.00; Городская больница №15 (Авангардная ул., д. 4, к. 5) - приём доноров по будням с 9:00 до 11:00. Предварительная запись обязательна, тел. +7-911-764-58-97; Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. Никифорова (ул. Оптиков, д. 54) — прием доноров только с регистрацией в Петербурге по будням с 9:00 до 12:00. Предварительная запись обязательна, тел. +7 911 003 40 74 НМИЦ им. Алмазова (ул. Аккуратова, д. 2), приём доноров только с регистрацией в Петербурге или студенческим билетом (если регистрации нет) по будням с 9:00 до 13:00. Тел. +7 812 702-37-46; Александровская больница (пр. Солидарности, д. 4) - приём доноров только с регистрацией в Петербурге по будням с 8:30 до 12:30. Обязательна предварительная запись, тел. +7 911 820-02-36; Центр крови Ленобласти, филиал №1 (пр. Луначарского, 45, корп.2, главное здание Областной больницы) - приём доноров с понедельника по четверг с 9:00 до 13:00, в пятницу с 9:00 до 12:00. Тел. (812)-511-09-18; Городская больница святого Георгия (Северный пр-т, д. 1) - приём доноров только с регистрацией в Петербурге и Ленобласти в понедельник с 15:00 до 18:00, вторник-пятница с 9:00 до 12:00. Тел. (812) 576-51-72, +7-965-074-42-12; Городская клиническая больница №31 (Пр. Динамо, д. 3) - прием доноров с регистрацией в Петербурге и Ленобласти, нужен СНИЛС и предварительная запись на сайте больницы. Мариинская больница (Литейный пр., д. 56, на первом этаже 9 корпуса) — прием доноров в понедельник-четверг с 9:00 до 11.30. Тел. (812) 275-74-55; Елизаветинская больница (ул. Вавиловых, д. 14, на первом этаже слева от центрального входа в главный корпус) — прием доноров с регистрацией в Петербурге и Ленобласти, нужен СНИЛС. Отделение открыто в понедельник, среду с 15.00 до 19.00, во вторник, пятницу с 9.00 до 11.00. Тел. (812) 555-06-89;

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