За год 800 россиян с диагнозом «рак» смогут получить бесплатное лечение протонами в Петербурге

В 2021 году 600 россиян с диагнозом «рак» смогут пройти протонную терапию в петербургском МИБС по федеральным квотам. За лечение еще 200 человек — жителей столицы и Петербурга заплатят региональные бюджеты.

В этом году в петербургском Центре протонной терапии МИБС бесплатное лечение протонами по госпрограмме высокотехнологичной медицинской помощи смогут получить 600 человек. Об этом сообщили в самом МИБС. Столько же россиян были пролечены по федеральным квотам и в прошлом году. Напомним, с 2020 года протонная терапия для лечения онкологических заболеваний включили в перечень видов ВМП, не входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования — теперь она финансируется за счет субсидий из бюджета Федерального фонда ОМС.

Плюс к федеральным квотам некоторые регионы оплачивают такое лечение жителям за счет своих средств. Так, Петербург с 2018 года ежегодно выделяет деньги на лечение 100 горожан. Как сообщили в МИБС, в этом году практика сохранится. Получить бесплатно протонную терапию в 2021-м смогут еще 100 москвичей — тоже за счет регионального финансирования.

Первый в России Центр протонной терапии был открыт в Петербурге почти четыре года назад. Вместо традиционных фотонов (рентгеновских лучей) при такой терапии используют тяжелые заряженные частицы (протоны), что позволяет с субмиллиметровой точностью доставлять высокие дозы радиации в мишень, более эффективно уничтожать злокачественные клетки и при этом серьезно снизить лучевую нагрузку на окружающие опухоль здоровые ткани. Протонная терапия считается предпочтительным методом лучевого лечения детей с онкологическими заболеваниями, еще она показана для пациентов с солидными опухолями, расположенными очень близко к жизненно важным органам.

© Доктор Питер