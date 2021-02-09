Мариинская вышла из ковида. Но «приемники» всех скоропомощных больниц остаются переполненными

Мариинская больница открыла прием экстренных пациентов после работы в ковиде. За первые сутки в нее доставили 278 пациентов, машины скорой стоят в очереди. Это немного разгрузило переполненные приемные отделения больниц №26 и Елизаветинской. Но для них работа нон-стоп продолжается: стационары выводятся из ковидного режима поэтапно.

В Мариинскую больницу, рассчитанную на 1050 коек и почти полностью отмывшуюся от инфекции (осталось одно ковидное отделение с реанимацией на 96 коек), за вчерашние - первые сутки работы в скоропомощном неинфекционном режиме поступили 278 пациентов. И продолжают поступать — у здания больницы скорые стоят в очереди. За те же сутки в Елизаветинскую доставили 340 пациентов, в Городскую больницу №26 — 390 (на прошлой неделе в эти скоропомощные больницы доставляли по 400 и более пациентов). Словом, открытие Мариинской больницы пока не сильно заметно сказалось на «разгрузке» переполненных стационаров. И до тех пор, пока другие больницы не выйдут из инфекционного режима, петербуржцы, нуждающиеся в экстренной помощи, вынуждены, как они говорят, "терпеть" пребывание в переполненных приемных отделениях и долгое ожидание перевода на профильное отделение.

Как терпеть, пока неясно. Возникла проблема, которой после первой коронавирусной волны не было: тяжело перенесшие ковид с цитокиновым штормом через короткое время после выписки вызывают скорую помощь и их доставляют в больницы с подозрениями на инфаркты и инсульты, с рестенозами уже установленных стентов (осложнение у пациентов, перенесших ОКС — острый коронарный синдром, при котором проводилось стентирование коронарных артерий).

Ежедневно в один скоропомощной стационар доставляется до 80 пациентов с подозрением на инсульт (прежде их число редко превышало 15, максимум 20). У 30% он подтверждается, у других протекает как ишемическая атака - временное нарушение кровообращения головного мозга с неврологическими проявлениями, которые проходят быстрее, чем при инсульте. Врачи объясняют это тем, что после перенесенного ковида с цитокиновым штормом у пациентов с резкой манифестацией свертываемости крови, процесс тромбообразования не прекращается после выписки. Люди выписываются их больницы, перестают принимать антикоагулянты (купить их в аптеке сейчас невозможно) и в результате тромбообразование приводит к сосудистым катастрофам.

При том, что число таких пациентов растет едва ли не каждый день, один из трех стационаров - НИИ им. Джанелидзе уже отказался от их приема — госпитализировать некуда.

С 1 февраля в Петербурге начали подготовку к выводу стационаров из коронавирусного режима — кого-то полностью, кого-то частично. Есть план этого вывода.

По данным «Доктора Питера», 15 февраля планируют закрыть прием пациентов с коронавирусом и начнут «отмываться» 7-й корпус «Ленэкспо» («Госпиталь для ветеранов войн»), часть Детской больницы им. Филатова» (198 коек), Институт Поленова (НМИЦ им. Алмазова), ВМА им. С.М. Кирова, 442-й Военный клинический госпиталь. Закрывается часть коек в пансионате «Заря», работавшем на прием пациентов с легкой формой ковида.

Предполагается, что с 22 февраля начнет дезинфекцию Городская больница №2. С 1 марта — еще несколько больниц: Александровская, больница святителя Луки, Городская больница №38 им. Семашко. Причем Пушкинский стационар уже закрыл прием в своем роддоме. Теперь беременных и рожениц с ковидом будут принимать только Боткинской больнице.

Известно, что одни стационары будут выводиться из ковидного режима полностью, другие — частями. Например, предполагается, что в Александровской отмоют около 300 коек. Это гематологическое отделение — для приема пациентов с острыми лейкозами, сосудистый центр (инфаркты, инсульты), реабилитационное отделение, некоторые отделения разделят так, чтобы они работали и в неинфекционном, и в инфекционном режиме - нейрохирургия и другие хирургические отделения, например, урологическое.

Как стало известно «Доктору Питеру», комздрав и аппарат вице-губернатора Олега Эргашева обещают огласить список клиник, возвращающихся в «мирную» жизнь, позже, пока он «неуточненный» и возможны изменения. По существующим санитарным правилам на «отмывание» больницы от инфекции дается две недели.

Ранее «Доктор Питер» рассказывал о ситуации в трех городских скоропомощных больницах - в период эпидемии в основном лишь они принимали петербуржцев по экстренным показаниям, остальные перепрофилировали для лечения пациентов с ковидом. В январе число пациентов, доставляемых скорой помощью ежесуточно в каждую больницу экстренной помощи, доходило до 425 человек. И сегодня в этих стационарах реанимации перегружены, досуточная больничная летальность выросла в сравнении с 2019 годом на треть, общая — вдвое.

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