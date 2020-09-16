В Европе рекомендуют лечить туберкулез лекарствами с примесью канцерогенов. Россия тоже от них не отказывается

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) рекомендует продолжать назначать лекарства на основе рифампицина, даже если в них может оказаться канцерогенная примесь нитрозаминов. Такие антибактериальные препараты применяются в лечении туберкулеза.

Напомним, в прошлом году Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщало, что в некоторых образцах препаратов для лечения туберкулеза рифампицин и рифапентин обнаружили примеси нитрозаминов — это канцергены. Тогда американский регулятор решил не ограничивать компаниям производство и поставку рифампицина, чтобы избежать дефицита лекарства. Сейчас уже европейский регулятор ЕМА опубликовал отчет, в котором представил рекомендации для держателей регистрационных удостоверений лекарств, содержащих рифампицин, по тестированию своих препаратов на примеси перед выпуском в обращение. Врачам же рекомендуется продолжить назначение этих лекарств пациентам.

«В связи с тем, что риск для пациентов при отказе приема препаратов рифампицина превышает любой потенциальный риск от возможного присутствия примеси 1-нитрозо-4-метилпиперазина (MeNP), ЕМА рекомендует специалистам здравоохранения продолжать назначать препараты рифампицина в соответствие с инструкцией по применению», - говорится в письме Росздравнадзора, адресованном держателям и владельцам регистрационных удостоверений препаратов, содержащих рифампицин.

Российское надзорное ведомство напоминает производителям об обязанности принимать меры по устранению негативных последствий применения лекарств, причинению вреда здоровью пациентов и дополнительно собирать данные об эффективности и безопасности своих препаратов.

Рифампицин применяется в составе комбинированной терапии туберкулеза, в лечении лепры и бруцеллеза, для профилактики менингококкового менингита.

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