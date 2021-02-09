Бессимптомных носителей коронавируса не так много, как кажется - в их число включают "предсимптомных"

Выяснить, сколько человек на самом деле бессимптомно перенесли ковид, можно методом ИФА (иммуноферментный анализ крови), который показывает наличие IgG антител. Если у пациента они есть, это говорит о том, что он перенес ковид как минимум за 3-4 недели до сдачи анализа. Результаты исследований показывают: в мире можно считать "бессимптомными носителями" примерно 30-40% заболевших, а не 75%, как считалось ранее.

Многие пациенты после положительного результата теста на коронавирус заявляли, что переносили болезнь бессимптомно. Важно разграничить понятия бессимптомных и «предсимптомных» пациентов с положительными результатами ПЦР, говорит врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Бессимптомные – те, у кого при положительном результате ПЦР с выявлением РНК SARS-CoV-2 симптомов не было, и они не появились и в последующем наблюдении. «Предсимптомные» – те, кто получил положительный результат в инкубационном периоде, а затем появилась симптоматика различной степени выраженности», - объясняет врач.

В ранее проводимых исследованиях эксперты выяснили, что после сдачи ПЦР-теста наблюдение за пациентами не проводилось, или же проводилось в урезанном формате (ограничено по времени, методом анкетирования, расспросом без клинического осмотра и т.д.). По этой причине в процент ПЦР-положительных истинно бессимптомных пациентов могло попасть немалое количество «предсимптомных».

Определить, сколько пациентов бессимптомно перенесли ковид, можно методом ИФА (иммуноферентного анализа крови - Прим. ред.) на IgG антитела ( они могут находиться в организме пациента достаточно долго, формируя иммунитет к определенному возбудителю - Прим. ред.). Положительный результат ИФА говорит о том, что пациент встречался с коронавирусом не ранее, чем за 3-4 недели до сдачи анализа.

В исследовании эксперты пытались выяснить у таких пациентов наличие симптомов за месяц и больше до того, как человек сдал и получил положительный результат ИФА. Если симптомы были не специфичными для COVID-19 (например, аносмия, выраженная слабость, головная или мышечная боль), то часть пациентов просто не акцентировала на них внимание и не упоминала их в опросах. Соответственно, из истинно «симптомных» (особенно «неявно симптомных») они становятся бессимптомными.

Исходя из результатов, эксперты пришли к выводу, что нельзя говорить о «3/4 бессимптомных пациентов от общего количества пациентов COVID-19» – это явно завышенный показатель. Анализируя данные от министерств здравоохранения многих стран, можно считать, что в мире можно считать "бессимптомными носителями" примерно 30-40% заболевших.

На вопрос "Почему часть людей переносит COVID-19 бессимптомно?" нет четкого ответа, так как ни одно инфекционное заболевание в истории человечества не имело такого охвата в плане этиологического обследования (выявления возбудителя). При многих заболеваниях, например, гриппе, пациентов с даже очень типичными симптомами не обследовали с целью выявления возбудителя. Важно отметить, что выявление любого возбудителя в организме человека – далеко не всегда означает то, что он болен.

© Доктор Питер