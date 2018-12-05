Минздрав разъяснил, когда можно выписать пациента с коронавирусом из стационара и делать контрольное КТ

Пациенты ковидных стационаров и их родственники часто воспринимают выписку с положительным ПЦР-тестом на коронавирус, как желание врачей быстрее от них избавиться. В 10-й версии рекомендаций Минздрав опубликовал критерии, в соответствии с которыми пациент может быть выписан на амбулаторное лечение, и разъяснил, какую помощь должна организовать поликлиника.

В новых, временных методических рекомендациях «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Минздрава сказано, что пациента в возрасте от 18 лет можно перевести в клиники для пациентов с ковидом средней тяжести или выписать на амбулаторное лечение до получения отрицательного результата лабораторного исследования на РНК SARS-CoV-2, если:

у пациента есть стойкое улучшение клинической картины

нет лихорадки (температура тела 37,5 °С и меньше)

нет признаков нарастания дыхательной недостаточности (сатурация не менее 95%

уровень СРБ (маркера воспалительного процесса меньше 10 мг/л)

уровень лейкоцитов в крови не более 3,0*109/л.

При выписке пациента до получения отрицательного результата ПЦР его должны доставить до места пребывания (в обсерватор, стационар для среднетяжелых и легких пациентов или домой) на сантранспорте, при этом водитель и медработник должны быть экипированы в СИЗы (очки, одноразовые перчатки, респиратор соответствующего класса защиты, противочумный костюм 1-го типа или одноразовый халат, бахилы).

Дома пациент должен соблюдать режим самоизоляции до получения отрицательного результата исследования на коронавирус.

Стационар, из которого выписан пациент, передает в поликлинику информацию о выписке пациента. А затем поликлиника должна обеспечить ежедневное медицинское наблюдение, в том числе дистанционное и выполнение ПЦР-исследования — мазка на коронавирус.

Рентгенография и/или КТ перед выпиской для оценки динамики пневмонии - необязательные процедуры, но они могут быть назначены лечащим врачом по показаниям. В остальных случаях контрольная рентгенография и/или КТ выполняется в амбулаторных условиях через 1-2 месяца после выписки пациента из стационара. При этом используется тот же метод (рентгенография или компьютерная томография), который был использован для последнего исследования перед выпиской в стационаре. Напомним, контрольное исследование не проводится в случае легкого течения перенесенного заболевания без специальных клинических показаний.

Минздрав приводит рентгенологические критерии регресса (уменьшения) патологических изменений, среди которых уменьшение зон «матового стекла», отсутствие плеврального выпота, ассоциированного с COVID-19, и другие.

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Пациент считается выздоровевшим, когда температура тела - не более 37,2°C; сатурация — не менее 96%; ПЦР-тест на коронавирус отрицательный.

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