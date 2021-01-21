Эксперт НИИ гриппа: Грипп еще может прийти - когда коронавирус пойдет на спад

В этом сезоне россияне мало болеют гриппом. Эксперты связывают это с эпидмерами против коронавируса и «конфликтом» между гриппом и «короной», но пока никак не могут объяснить циркуляцию других вирусов ОРВИ. Однако, по словам заместителя директора по научной работе НИИ гриппа Дарьи Даниленко, грипп еще может прийти — весной, когда заболеваемость ковидом пойдет на спад.

В этом эпидсезоне в России, в том числе и в Петербурге регистрируют единичные случаи заболевания гриппом. Специалисты объясняют это с соблюдением профилактических мер из-за коронавируса, который как и грипп передается воздушно-капельным путем — ношение масок, социальная дистанция, изоляция. Кроме того, ученые предполагают «конфликт» между двумя вирусами — они могут усиливать или ослаблять друг друга. Как рассказала РБК Дарья Даниленко, заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. Смородинцева, низкая заболеваемость гриппом отмечается не только в России, но и за рубежом.

«Похожая картина наблюдается и в других странах мира — как в Европе, так и в Америке, и в странах Южной Америки, Азии и Америки», — сказала Дарья Даниленко, назвав среди причин введение ковидных ограничений.

Но в НИИ гриппа не исключают, что грипп может прийти весной.

«Грипп еще может прийти в циркуляцию в весенние месяцы, когда эпидемия COVID-19 пойдет на спад, поэтому нужно помнить, что соблюдение ограничительных мероприятий и успешно проведенная осенью вакцинация населения от гриппа позволит минимизировать эту вероятность», — сказала Дарья Даниленко.

Несмотря на пассивность гриппа, другие сезонные респираторные вирусы продолжают циркулировать вместе с коронавирусом - аденовирусы, риновирусы, парагрипп. По словам вирусолога, профессора МГУ Алексея Аграновского, в середине января в 32 регионах были превышены пороги заболеваемости по ОРВИ. Почему циркуляция одних вирусов уменьшилась, а других проявилась сильнее, по его словам — «интересный вопрос».