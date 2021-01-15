Токсиколог: Защитные многоразовые маски нельзя обрабатывать спиртом, особенно если вы за рулем

Чтобы многоразовая тканевая маска выполняла свои функции, ее необходимо регулярно и правильно стирать, отметил врач-токсиколог Алексей Водовозов. А вот дезинфицировать маску спиртом или антисептиком ни в коем случае нельзя, предупреждает врач - вы можете надышаться вредными испарениями.

Тканевые маски практичны, но они полноценно выполняют свои функции только при правильном уходе. Стирать их рекомендуют так же, как белье: в соответствии с инструкцией для того материала, из которого они изготовлены. Врач-токсиколог Алексей Водовозов советует иметь сразу несколько масок на смену, чтобы своевременно их менять.

"Идеальный вариант: постирали в стиральной машинке, высушили, погладили. Желательно, чтобы маски выдерживали многократную стирку, отжим, сушку и проглаживание. Естественно, если маска будет со стразиками, еще с чем-нибудь, то она будет красивая и замечательная, но совершенно непригодная для многократной носки и обработки, поэтому здесь нужно находить баланс между утилитарностью и красотой. Украшения можно сделать съемными и приделывать, когда надеваете маску", – посоветовал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.

По словам эксперта, маски нельзя обрабатывать спиртом или же любым дезинфицирующим средством, так как можно надышаться вредными испарениями. Врач также отметил, что после обработки маски спиртом, человек может опьянеть.

"Если очень сильно постараться, опьянение можно будет определить при помощи алкотестеров, то есть за руль вы уже не сядете. Ну и конечно же, никакими другими составами, антисептиками, хлоркой или еще чем-нибудь обрабатывать нельзя", – сказал Алексей Водовозов.

Если вам лень постоянно стирать и утюжить маски, врач советует использовать респиратор второго класса защиты. Они, как и маски, продаются с различными дизайнами и уже не стоят так дорого, как раньше.