Импортная вакцина от гриппа и в сезоне-2021 не попадет в частные клиники? Она вошла в список жизненно важных лекарств и не может выйти

Фармкомпания Abbott подала заявку на исключение своей вакцины от гриппа «Инфлювак» из Перечня жизненно важных препаратов (ЖНВЛП). Такое желание связано с возможностью поставлять препарат в частные клиники, так как для бесплатных прививок по Нацкалендарю зарубежные вакцины все равно не закупают. Минздравовская комиссия заявку отклонила.

Голландская вакцина «Инфлювак» от Abbott - одна из двух зарубежных противогриппозных вакцин, зарегистрированных в России. В последней прививочной компании она не участвовала. Как осенью и сообщали «Доктору Питеру» в фармкомпании, поставок в 2020-м не было. Судя по всему, не смогут россияне привиться импортной вакциной и в этом. Бесплатная вакцинация от гриппа проводится только отечественными вакцинами, в то же время «Инфлювак» входит в перечень жизненно важных препаратов - это значит, что ее стоимость контролирует государство. Сейчас Abbott подала заявление в Минздрав об исключении препарата из этого перечня. Как пишет «ФВ», представитель фармкомпании пояснил, что исключение «Инфлювака» никак не скажется на прививочной кампании, но даст возможность поставлять вакцину в коммерческие клиники по нерегулируемой цене (она, как правило, выше той, что зарегистрирована в списке ЖНВЛП).

Как пишет издание, покинуть перечень ЖНВЛП противогриппозной вакцине Abbott не удалось. Комиссия по формированию лекарственных перечней Минздрава сегодня, 5 февраля, не удовлетворила заявку фармкомпании, несмотря на то, что исключение, к примеру, поддержали главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина и главный инфекционист Владимир Чуланов. Причина кроется в технических особенностях составления перечня. Вакцины внесены в него не по международному непатентованному наименованию (МНН), а под общим "названием" - «вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям». Поэтому в комиссии решили, что исключение одного торгового наименования вакцины невозможно.

Получается, что все импортные вакцины, защищающие от болезней и инфекций, от которых россиян прививают в рамках Нацкалендаря, автоматически входят в ЖНВЛП и цены на них регулирует государство. В госзакупках же для бесплатной вакцинации могут участвовать только препараты российского производства.

В этом году в Петербурге регистрируются единичные случаи заболевания гриппом, и то, как говорили в Роспотребнадзоре, лабораторно неподтвержденным.