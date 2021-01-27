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Ученые нашли связь между болезнями десен и высокой смертностью от ковида

15:46, 05.02.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Ученые провели исследование, которое показало, что пациенты с болезнями десен в 9 раз чаще умирают от ковида, чем пациенты, у которых нет никаких зубных инфекций. В эксперименте приняли участие 568 человек.

Ученые нашли связь между болезнями десен и высокой смертностью от ковида
Фото: Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру"

Группа ученых обнаружила, что пациенты с болезнями десен в 3,5 раза чаще попадают в отделение интенсивной терапии, в 4,5 раза чаще нуждаются в искусственной вентиляции легких и в девять раз чаще умирают от ковида. Об этом сообщает портал MedicalXpress.

В эксперименте принимали участие 568 человек, проблемы с деснами были у 45% испытуемых. Все пациенты заболели ковидом в 2020 году, с февраля по июль. Группа исследователей проанализировала не только стоматологические карты пациентов, но еще и вес, возраст, пол, наличие вредных привычек. 

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Ученые также подчеркивают, что у пациентов с заболеваниями десен были значительно выше маркеры крови, указывающие на воспаление в организме. Исследователи полагают, что воспалительная реакция может объяснить частые осложнения у этой группы людей.

Ранее "Доктор Питер" писал, что зубные инфекции увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний почти в три раза. Неудовлетворительное состояние зубов повышает вероятность развития бактериальной инфекции в кровотоке, которая в дальнейшем может повлиять на сердечные клапаны и стать причиной учащенного сердцебиения.

Рубрики: Инфекционные болезни

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