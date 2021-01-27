Ученые нашли связь между болезнями десен и высокой смертностью от ковида

Ученые провели исследование, которое показало, что пациенты с болезнями десен в 9 раз чаще умирают от ковида, чем пациенты, у которых нет никаких зубных инфекций. В эксперименте приняли участие 568 человек.

Группа ученых обнаружила, что пациенты с болезнями десен в 3,5 раза чаще попадают в отделение интенсивной терапии, в 4,5 раза чаще нуждаются в искусственной вентиляции легких и в девять раз чаще умирают от ковида. Об этом сообщает портал MedicalXpress.

В эксперименте принимали участие 568 человек, проблемы с деснами были у 45% испытуемых. Все пациенты заболели ковидом в 2020 году, с февраля по июль. Группа исследователей проанализировала не только стоматологические карты пациентов, но еще и вес, возраст, пол, наличие вредных привычек.

Ученые также подчеркивают, что у пациентов с заболеваниями десен были значительно выше маркеры крови, указывающие на воспаление в организме. Исследователи полагают, что воспалительная реакция может объяснить частые осложнения у этой группы людей.