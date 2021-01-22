"Необъяснимое заболевание" после прививки от Johnson&Johnson не стало препятствием. Компания снова пытается зарегистрировать свою вакцину

Компания Johnson&Johnson подала заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса в США. Она просит экстренного разрешения для использования препарата. В октябре 2020 года компания сообщала о временной приостановке третьей фазы испытаний своей вакцины из-за побочных эффектов.

Johnson&Johnson пытается подать заявку на регистрацию в США разработанной компанией однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание "Газета.ру".

«После получения разрешения на экстренное использование нашей вакцины от COVID-19 мы готовы начать поставки. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее сделать нашу исследуемую вакцину доступной для населения», — заявил главный научный сотрудник J&J Пол Стоффельс.

Во время испытаний, которые проводили осенью, компания сообщала, что вакцина показала свою эффективность в 66%. В октябре 2020 года Johnson&Johnson заявляла о временной приостановке третьей фазы испытаний своей вакцины от COVID-19 из-за побочных эффектов.

«Мы временно приостановили <...> все наши клинические испытания кандидата на вакцину COVID-19, включая испытание фазы 3, из-за необъяснимого заболевания у одного из участников исследования», — сообщалось 13 октября на сайте американской компании.

В компании также поясняли, что необъяснимые побочные эффекты - это неотъемлемая часть любых испытаний, они были вполне ожидаемы.