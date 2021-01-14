В ВОЗ считают, что вакцинация препаратом от Pfizer/BioNTech никак не связана со смертью пожилых пациентов в Европе

В Норвегии 23 человека умерли после вакцинации от коронавируса препаратом от компаний Pfizer/BioNTech. В ВОЗ считают, что связи между прививкой и смертями нет, прививки с учетом рисков и положительного эффекта "остаются благоприятными для пожилых". Во Франции после вакцинации было 5 летальных исходов, всего в Европе зафиксирована 71 смерть.

Во Всемирной организации здравоохранения состоялось онлайн-заседание, посвященное летальным исходам в Европе после введения пациентам коронавирусной вакцины от компаний Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Эксперты не нашли подтверждений тому, что смерти наступили из-за вакцинации.

"На основе тщательного научного рассмотрения имеющейся информации подкомитет пришел к выводу о том, что "нынешние сообщения не предполагают какого-либо неожиданного или подозрительного роста летальности у людей с хрупким здоровьем и пожилых, или же каких-либо необычных характеристик негативных событий после назначения BNT162b2 (название вакцины от компаний Pfizer/BioNTech - Прим. Ред.) ". Данные говорят о соответствии числа летальных исходов "ожидаемым уровням смертности от всех причин", - передает ТАСС.

С учетом всех рисков и ожидаемого эффекта, вакцину признали "благоприятной для пожилых". Странам предложено "продолжить мониторинг безопасности вакцин", собирать и изучать сведения о последствиях, вызывающих подозрение.

Во Франции, где также идет вакцинация препаратом от Pfizer/BioNTech, в Национальном агентстве по безопасности лекарственных средств и товаров медицинского назначения считают, что причин для беспокойства нет. В стране было зафиксировано 5 летальных исходов, пишет Medscape. По всей Европе зафиксирована 71 смерть, все пациенты были старше 70 лет.