Глава Института гематологии: Опасность донорства костного мозга для здоровья донора — миф

Около 40% россиян считают, что донорство костного мозга опасно для здоровья самого донора. Это показал новый опрос ВЦИОМ. По словам заместителя гендиректора НМИЦ ДГОИ им. Рогачева - директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий Алексея Масчана, риск есть, но он минимален.

- Самый вредный миф, который надо развенчать, в тогм, что донорство костного мозга или гемопоэтических клеток сколько-нибудь опасно для здоровья потенциального донора. Да, риск существует, очень маленький. Это больше касается именно донорства костного мозга, а не стволовых клеток. Несколько десятков доноров из сотен тысяч сдавших костный мозг, действительно, пострадали, но этот процент очень и очень маленький - меньше 0,01%, - сказал Алексей Масчан журналистам сегодня, 4 февраля, во Всемирный день борьбы против рака.

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса 1600 россиян на тему «Рак крови: что мы знаем о нем и в чем заблуждаемся?». Согласно полученным данным, самым распространенным мифом о донорстве костного мозга остается мнение, что клетки костного мозга берут из позвоночника донора - сегодня в это верят 66% опрошенных. Как ранее рассказала «Доктору Питер» руководитель донорской службы благотворительного фонда AdVita Ирина Семенова, на самом деле есть два варианта забора клеток у донора, при этом донор сам выбирает тот, что ему подходит. Первый - стволовые клетки забирают из тазовой кости донора. Второй - забор гемопоэтических стволовых клеток из крови. В этом случае из вены одной руки берут кровь, прогоняют её через специальный аппарат - сепаратор, который «отлавливает» нужные клетки, остальная кровь возвращается в вену другой руки. Эта процедура аналогична цитоферезу, только более длительная — на неё требуется около 4-5 часов вместо полутора. Какие еще есть мифы вокруг донорства костного мозга, читайте здесь.

Костный мозг — орган кроветворной системы, на вид — жидкая субстанция. Он содержит стволовые клетки и создает все кровяные клетки в организме. При онкологическом, иммунологическом или аутоимунном заболевании человеку может потребоваться пересадка костного мозга. Для этих пациентов трансплантация становится последним шансом на выживание.

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