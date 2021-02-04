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В Самарской области арестовали защитные маски и костюмы. Изъято миллион фальшивых СИЗов

10:42, 04.02.2021 / Верcия для печати / 1 комментарий

В Самарской области правоохранительные органы накрыли два подпольных цеха. В одном из них производили медицинские маски, в другом - защитные костюмы для врачей красных зон. Все медизделия незаконно поставляли в больницы города.

В Самарской области арестовали защитные маски и костюмы. Изъято миллион фальшивых СИЗов
Фото: Росздравнадзор РФ

Как сообщают в Росздравнадзоре, в Самарской области арестовали мошенников, которые открыли подпольный цех и занимались производством защитных масок. 

— Правоохранители обнаружили цех, в котором производили фальшивые медицинские маски. Их отправляли в медучреждения области. В цехе нашли больше миллиона средств защиты. Маски изъяли, а оборудование арестовали и опечатали, — пояснили представители силового ведомства местным СМИ

В отношении предпринимателей возбудили дела об административном правонарушении по статье «Обращение фальсифицированных медицинских изделий». Однако, как пояснили представители ФСБ, им грозит и уголовная ответственность.

Еще один подпольный цех обнаружили в Тольятти. В нем шили и поставляли в стационары защитные костюмы для врачей. Все СИЗы также были изъяты. 

В Самарской области арестовали защитные маски и костюмы. Изъято миллион фальшивых СИЗов

"В настоящее время правоохранительными органами принимается решение о возбуждении уголовного дела в отношении незаконных предпринимателей", - сообщили в Росздравнадзоре.

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В ведомстве напомнили, что за производство, сбыт или ввоз на территорию Российской Федерации фальсифицированных медицинских изделий предусмотрена уголовная ответственность (статья 238.1 УК РФ) с наказанием от пяти до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере от одного до трех миллионов рублей.

© Доктор Питер

Рубрики: Инфекционные болезни

1 комментарий Оставить комментарий

так это были неправильные маски и СИЗы, из неправильных материалов с неправильной технологией, которые в действительности не защищают, - или это просто был незарегистрированный бизнес без разрешений и без оформления рабочих?

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Ерунда! Всё нормальное, просто сертификаты не оформили.

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