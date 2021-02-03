Юноша почти год был в коме, но успел 2 раза переболеть ковидом. О пандемии он до сих пор ничего не знает

За три недели до введения локдауна в стране 19-летнего Джозефа Флавилла из Великобритании сбила машина. Почти год он провел в коме. Сейчас Джозеф очнулся и, по словам его тети, она "даже не знает, с чего начать рассказ о 2020 годе". Однако юноша уже успел переболеть ковидом. Даже дважды.

1 марта 2020 года 19-летнего Джозефа из Великобритании сбила машина. Всю пандемию он пробыл в коме. Сейчас юноша очнулся и очень интересуется, что же он пропустил.

«Я просто не знаю, с чего начать. Год назад, если бы кто-то сказал мне, что должно было случиться за последний год, не думаю, что я бы поверила этому. Я понятия не имею, как Джозеф сможет понять, через что мы все прошли», - рассказала тетя мальчика изданию The Guardian.

Джозеф ничего не знает о мировом локдауне, жестких ограничениях, новых вакцинах. Но он уже успел два раза заразиться коронавирусом и успешно выздороветь. Сейчас он общается с семьей по видеосвязи, родные пытаются объяснить ему, почему не могут заглянуть в палату.

«Когда он просыпается в своей комнате, то не понимает, почему он один. Мы говорим ему о пандемии по телефону и пытаемся объяснить, что мы действительно хотим быть рядом, держа его за руки, но мы просто не можем этого сделать из-за коронавируса. Когда он наконец-то сможет встретиться с нами лицом к лицу, у нас будет возможность лично объяснить ему, что же произошло», - говорят родные юноши.

Пока юноша может выполнять только простые команды: прикасаться к левому и правому уху, пошевелить обеими ногами и сказать «да» и «нет». А еще он может моргать и улыбаться - первая улыбка после выхода из комы вызвала слезы у всей семьи.

«Нам предстоит еще долгий путь, но шаги, которые он сделал за последние три недели, были абсолютно невероятными», - сказала тетя юноши.