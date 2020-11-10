Мариинская больница зовет петербуржцев, подозревающих у себя рак, на консультации к врачам

Мариинская больница проводит акцию «Я просто хочу знать», посвященную раннему выявлению предраковых и онкологических заболеваний. Петербуржцев приглашают получить консультацию врачей — от маммолога и онкоуролога до специалиста по опухолям эндокринных желез, а при необходимости — обследоваться.

Акция в амбулаторно-консультативном отделении Мариинской больницы (ул. Жуковского, д. 1) пройдет 4, 5 и 8 февраля. Как уточняют организаторы на своей странице в соцсетях, каждый желающий сможет попасть на первичный прием и получить консультацию маммолога, онкогинеколога, специалиста по опухолевым заболеваниям кожи и мягких тканей, колопроктолога, онкоуролога, специалиста по опухолям эндокринных желез.

«На приеме - по показаниям - пациенту будет назначена необходимая диагностика – дерматоскопия, ультразвуковое исследование и прочее. При выявлении патологии возможно дальнейшее обследование и лечение в Мариинской больнице. При наличии показаний пациенту будет оказана высокотехнологичная медицинская помощь в кратчайшие сроки», - сообщают в больнице.

Чтобы попасть на акцию, надо предварительно записаться на официальном сайте стационара. В полях формы для записи надо указать: «Консультация» - «ОМС», а в тексте самого письма - код «Я просто хочу знать - 2021». С собой надо принести полис ОМС, паспорт, СНИЛС, если есть, то захватить и предварительные результаты обследования.

Последнее время Мариинская больница работала на прием ковидных пациентов. Как уточнили «Доктору Питеру» в стационаре, с 8 февраля она возвращается в обычный режим работы - «ковидным» остается только один изолированный, инфекционный корпус. Все остальные корпуса и помещения уже полностью продезинфицировали, поэтому петербуржцы могут не опасаться инфицирования. К тому же, как напоминают в Мариинской, амбулаторно-поликлинический корпус, где пройдет акция, не принимал пациентов с COVID-19.

© Доктор Питер